Gobierno admite caída del salario real, pero confía en recuperación pronta

El ministro de Hacienda,Nicolas Dujovne , reconoció que 2018 "lamentablemente" cerrará con una caída del salario real, como consecuencia de la escalada inflacionaria que derivó de la abrupta devaluación del peso.

Si bien dijo no poder dimensionar porcentajes, porque "cada sector tiene distintas paritarias", el funcionario consideró que este año "en promedio no ha sido un año de mejora del salario real".

Dujovne consideró que esa situación comenzará a revertirse "en los próximos meses" a partir de que comience a darse una baja de la inflación, de la mano de una reducción de la tasa de interés y la llegada de inversiones.

Enfatizó que desde el Gobierno se está viendo "con mucho optimismo lo que está ocurriendo en el sector externo". Y abundó: "hay una fortísima reacción de las exportaciones, de bienes y de servicios, del turismo, todo lo que generará un movimiento económico muy fuerte".

"La clave para la salida de la recesión estará dada por el ritmo al que baje la inflación. De la mano, se recuperará el salario real y el consumo. Estamos seguros de que estamos cerca de qe eso empiece a suceder", enfatizó Dujovne en rueda de prensa tras la reunión de Gabinete.

El funcionario desestimó dar plazos sobre cuándo puede ocurrir. "No hay que ponerle fecha, sino monitorear a la inflación de los próximos meses, la baja gradual de las tasas de interés y la mejora de la inversión se sumarán al impulso que ya están dando las exportaciones".

Acuerdo con el FMI

Por otra parte, Dujovne cargó contra Sergio Massa, al considerar que "no fue responsable" al afirmar en Estados Unidos que el acuerdo con el Fondo Monetario habría que renegociarlo.

"El acuerdo con el Fondo no es de Cambiemos, sino que es del país. Por lo cual esas declaraciones no guardan la responsabilidad que debe tener un dirigente político de la cierta envergadura que pretende tener el ex diputado", apuntó el ministro.

Si bien consideró que los dichos de Massa "no ayudan" planteó que "no será un obstáculo para que Argentina tenga su acuerdo con el FMI.

Negociaciones por Presupuesto

El ministro, además, planteó son "fructíferas" las conversaciones se realizan con gobernadores, legisladores e intendentes para llegar al Presupuesto y desestimó que si se demora su aprobación haya problemas con el FMI.

"El Presupuesto es independiente del acuerdo con el Fondo, corren por carriles que se tocan pero uno no es condición con el otro", reforzó Dujovne, aunqe admitió que el Gobierno quiere contar con esa herramienta "fundamental" para el trabajo de 2019.

"Nos comprometimos al equilibrio presupuestario primario y deseamos hacerlo con un presupuesto aprobado por el Congreso", sostuvo.

También dijo que se están barajando alternativas para evitar "subas desmedidas" en las tarifas de transporte de pasajeros en el interior. Intendentes de distintos distritos advirtieron que la transferencia de subsidios de Nación a provincias puede derivar en un tarifazo.

"No es intención del Gobierno que se produzca un incremento desmedido en el transporte, dijo Dujovne.

Finalmente, el ministro remarcó que "comparte" la preocupación de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en cuanto a la necesidad de actualizar el Fondo del Conurbano.

"No hay duda de la justicia de ese reclamo. Cuando se negoció en 2017, se hizo con previsiones de inflación que quedaron desactualizadas. Estamos viendo con cuál mecanismo se actualiza", completó Dujovne.