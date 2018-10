Cronista Charts: el promedio de renovación de Letes desde mayo es del 65%

Uno de los factores clave que sigue de cerca el mercado en los últimos meses ha sido el rollover de Letes que ha enfrentado el Gobierno en cada vencimiento. El equipo económico buscó desarmar la bola de nieve de Lebac Lebac y de a poco comenzó a tentar a los inversores para que busquen otros activos, con otros plazos de vencimientos más largo. En el contexto de dolarización de portafolios, las Letes resultaron el activo de mayor atractivo para los inversores hasta tal punto que la bola de nieve de Lebac se transformó en una potencial bola de nieve de Letes. Por ello es por lo que el mercado sigue, vencimiento a vencimiento, el grado de renovación de las Letes ya que se trata de un activo en moneda dura. En el medio, el acuerdo con el FMI redujo el riesgo de estas al garantizar los vencimientos hasta 2019-2020. Aun así, el mercado sigue atento al nivel de rolleo de dicho activo en un contexto de volatilidad cambiaria y debilidad financiera.

El equipo de Research de Banco Mariva destacó en su informe trimestral que, desde mayo pasado, la tasa de renovación de Letes en promedio ha sido del 65%, con un mínimo a principios de julio del 43%. “Las bajas tasas de renovaciones de Letes se dieron por dos factores. Por un lado, las subastas cerraron con rendimientos muy por debajo de los niveles que marcaba el mercado secundario en dicho momento. Por otro lado, se percibió una menor participaciones de inversores internacionales”, explicó.

Además, desde Banco Mariva señalaron que la disminución del stock de Letes en lo que va del año se explica casi en su totalidad por la reducción de las tenencias de inversores internacionales. Estos pasaron de u$s 7900 millones en enero a u$s 2400 millones a fines de agosto. En paralelo, el stock de Letes en poder de inversores locales se mantuvo casi sin cambios en u$s 9400 millones.

“Ahora la secretaria de Finanzas establece un piso en las subastas a la vez que la proporción de inversores extranjeros se redujo significativamente. Por otro lado, el nuevo acuerdo con el FMI ofrece claridad sobre la capacidad de pago de la deuda en 2019, con lo cual, las tasas de reinversión deberían encontrar cierto apoyo. Mirando hacia adelante, habrá que destacar que la incertidumbre política el año que viene podría implicar un escollo clave a monitorear”, resaltó el informe de Banco Mariva.

Por su parte, Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio Manager de Argenfunds señaló que el programa financiero acordado con el FMI supone la refinanciación del 60% de las Letes (en pesos y dólares) que vencen en 2018 y en 100% de los vencimientos de 2019, a lo que se le suman u$s 400 millones de nuevas colocaciones para 2018 y u$s 2500 para 2019.

“Mientras que el tesoro cumpla con los objetivos fijados no peligra el cumplimiento del programa, el supuesto de rolleo del 60% para 2018 es alcanzable y los últimos datos de colocaciones así lo demuestran, de hecho en la licitación de septiembre se renovó un 70% de los vencimientos y en la última licitación se esperaba una renovación en el orden del 50% (ya que más de la mitad de la tenencia está en manos de inversores extranjeros y están optando por no renovar) y terminó siendo del 60% para el tramo dólar”, destacó el Head Portfolio Manager de Argenfunds.

Además, agregó que lo que luce ambicioso es el objetivo de renovación del 100% para el 2019 más colocaciones adicionales por u$s 2500, este objetivo claramente supone mejoras macroeconómicas, sobre todo en lo que respecta al plano fiscal, que a su vez impacten positivamente en las condiciones de mercado y hagan viable el objetivo.

En lo que respecta a la menor participación de los inversores, Kowalczuk coincidió con el hecho de que hay una menor proporción de inversores del exterior pero que dicha disminución no se da estrictamente por el riesgo del activo en sí, sino más bien por una menor inversión de los agentes internacionales en emergentes en general y en Argentina en participar. “La menor participación de inversores internacionales no es un hecho particular sobre las Letes sino que se ha notado una salida de emergentes por parte de los inversores globales y de Argentina. Las Letes son un activo más dentro del riesgo argentino y los inversores internacionales han estado desarmado riesgo emergente y argentino a la vez. Por ello la menor participación”, cerró el Head Portfolio Manager de Argenfunds.