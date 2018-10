El Banco Central enfrenta hoy el último supermartes de Lebac

El Banco Central ofrecerá hoy entre $ 100.000 y $ 150.000 millones de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios, ante un vencimiento estimado en $ 231.000 millones, con lo que dará inicio a la tercera etapa del plan para la cancelación de esos títulos.



A cambio, el Central ofrecerá Letras de Liquidez ( Leliq ), que continuarán como el principal instrumento de esterilización del BCRA.



En esa misma línea, el Ministerio de Hacienda ofrecerá Letras del Tesoro, que servirán como alternativa de inversión en pesos para todos los participantes.



En el marco de la nueva estrategia impulsada por la autoridad monetaria, en la primera semana vencieron Leliq por $ 432.853 millones, con tasas entre 67,175% y 73;314%; en la segunda llegaron a $ 435.934,9 millones y las tasas se ubicaron entre 71,997% y 73,524%.



Según cálculos del mercado, esta semana vencen en total $ 453.024 millones en Leliq.



Durante la semana pasada, se pagaron más de $ 5.900 millones de intereses en Leliq y la que comienza este martes será de más de $ 6.400 millones.



El stock existente de Lebac asciende aproximadamente a $ 340.000 millones, de los cuales 12% está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes.



El propósito de la entidad que preside Guido Sandleris es que ese 12% que queda en manos de los bancos se vuelque a la adquisición de Leliq. Si bien las entidades bancarias pueden participar en las licitaciones primarias de Lebac, solo lo pueden hacer por cuenta y orden de terceros no bancarios.