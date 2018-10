Macri evalúa barrer con normas Mercosur para negociar con UE

El Gobierno guarda bajo la manga una carta fuerte con la que apostará en caso de que el futuro presidente del Brasil ponga un freno al plan de la administración del presidente Macri en conceder nuevas preferencias comerciales a países o bloques económicos, en particular en lo que compete a la negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE).

Desde hace semanas, la Casa Rosada guarda en cajón, bajo llave, un proyecto de ley para denunciar la decisión 32/00 del Mercosur, suscrita en julio de 2000, siendo presidente Fernando De la Rúa. Por aquella norma, pensada en tiempos de "relanzamiento" del Mercosur, poco después de iniciadas las conversaciones con vistas a un TLC con el viejo continente -desde entonces sin resultado- los países miembro se obligaron a no firmar nuevos acuerdos comerciales que no fueran impulsados en conjunto.

Ante la preanunciada victoria que el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro podría obtener en el ballottage del 28 de octubre, y luego de hacer culto del bilateralismo, aunque ahora moderado y con señales de tregua, el Gobierno definió esta estrategia que haría caer al Mercosur como una unión aduanera para llevarlo, en cambio, a funcionar como una zona de libre comercio, en caso de que el Brasil ponga reparos a avanzar con las negociaciones vigentes.

El tema es muy sensible, y se analizan ventajas y desventajas en su implementación. En la línea "flexibilizadora" se ubica Uruguay, quien pelea por lograr que se le permita un con China. Pero desde la perspectiva nacional, abandonar la negociación conjunta podría no presentar suficientes ventajas, ya que expondría las resistencias internas de los sectores perjudicados.

"Es arriesgado avanzar con la derogación de la 32/00 sin conocer la posición del nuevo gobierno del Brasil. Eso podría lesionar el Mercosur y debilitarnos en un mundo donde las negociaciones se están dando desde una óptica de poder, con el más fuerte poniendo las condiciones. Hoy lo sensato sería apoyar la agenda de relacionamiento y concretarla", respondió un líder empresarial que prefirió el anonimato.

En la misma sintonía, el ex canciller Jorge Taiana dijo a este diario que avanzar en modo bilateral con Europa o con otro bloque o país "es casi destruir el Mercosur", porque "tal cosa solo puede debilitar la posición argentina, ya que no es lo mismo negociar en nombre de 45 millones de habitantes que de los 260 millones de los cuatro países". El ex ministro kirchnerista dijo que "el Gobierno ha querido ceder todo, y simplemente cediendo no se alcanzan buenos acuerdos".

En el Gobierno, ante la consulta, hicieron silencio, sin negar la información.

A esta altura, en los círculos mercosurianos no saben reconocer con precisión qué hace falta para cerrar el acuerdo con la UE. Sin grandes problemas en el horizonte, las miradas se vuelven hacia Bruselas, experta en negociaciones de este tipo y a la cual señalan aprovechando el letargo para lograr más concesiones del bloque sudamericano, y a Brasil, inmerso en incertidumbre sobre su futuro. El futuro del acuerdo fue tratado ayer en Montevideo, durante un desayuno de trabajo de los cancilleres y jefes negociadores.