Paritarias: Moyano y Caló empujan por fijar nuevo piso salarial de 40%

Más allá de que ambos transiten en veredas enfrentadas en la interna sindical, Hugo Moyano y Antonio Caló, otrora líderes de dos vertientes diferentes de la CGT, comparten la misma prioridad en materia salarial: la urgencia por negociar con sus respectivas contrapartes empresarias un reajuste salarial que eleve la pauta paritaria anual al 40% y compense el impacto de la suba de precios que, según sus estimaciones, culminará el año por encima del 42%. Con ese propósito compartido, ambos pondrán en marcha desde hoy una fuerte ofensiva, que incluye la amenaza latente de paros y protestas, y hasta la advertencia de fondo de una nueva huelga general antes de fin de año, en la apuesta de lograr su objetivo en forma rápida y sin bloqueos de la Casa Rosada.

Con el telón de fondo del pedido de detención que pesa contra su hijo Pablo, quien permanece en Singapur participando de las deliberaciones de la ITF, Hugo Moyano retomará esta tarde desde las 15:00 las discusiones con las autoridades de la Fadeeac, la cámara que agrupa a las empresas del transporte de cargas, en la sede de la calle Callao de la flamante Secretaría de Trabajo, que encabeza Jorge Triaca. El sindicato de Camioneros se ocupó de difundir ayer una amplia convocatoria para acompañar a Moyano en la audiencia, una protesta que -más allá del efecto en la negociación paritaria- constituirá también un mensaje contundente a la justicia que reclama la detención del número dos del gremio. El propio líder camionero no hizo mayores esfuerzos por ocultar se propósito: "Cuando hay una injusticia de esta naturaleza, y es tan evidente, nadie puede dudar que llega un momento en el que la gente se agota. Y va a reaccionar", advirtió.

Encima la renegociación salarial no se anticipa sencilla. Tras haber acordado hace tres meses con el gremio un aumento escalonado de 25%, las empresas no prevén llevar hoy a la cita con Moyano una oferta de recomposición extra. "No estamos en condiciones de hacer una propuesta", dijeron fuentes de la Fadeeac y argumentaron sobre el creciente incremento de los costos en la actividad. No obstante, aceptaron que en ese contexto será inminente un horizonte de conflicto con el gremio. La complicada situación judicial de Pablo Moyano terminará echando más leña al fuego.

Tampoco será un trámite sencillo el que enmarcará las discusiones en la industria metalúrgica, golpeada por la caída de la actividad y sus efectos sobre el empleo sectorial. Con el respaldo de una movilización que llegará a las puertas del edificio central de la cartera laboral, Caló reclamará ante las seis cámaras empresarias de la actividad metalúrgica llevar el incremento salarial de 25% pactado (una parte en abril y otra en julio pasado) al 41% que, según sus cálculos, redondeará la inflación anual.

"Vamos a marchar para pedir la reapertura de paritarias porque cuando firmamos el aumento no existía este desmadre", justificó el titular de la UOM. Y amplió, en tono muy crítico: "Los trabajadores ganaban 1000 dólares y, de la noche a la mañana, ganan la mitad. Dentro del 51% que votó a este gobierno debe haber también metalúrgicos a los que hoy no les alcanza la plata".