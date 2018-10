El FMI designó a un jamaiquino como representante en Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional definió que Trevor Alleyne, un economista jamaiquino que por ahora estará yendo y viniendo a Buenos Aires desde Washington, será su representante en la Argentina, aunque aún no definieron dónde tendrá su oficina en suelo porteño.

Una versión indicaba que se ubicaría temporalmente en el Banco Central, pero desde la entidad que conduce Guido Sandleris negaron que Alleyne vaya a instalarse allí.

"El Señor Trevor Alleyne ha sido nombrado representante residente del FMI en la Argentina. El señor Alleyne asumirá su cargo a fines de noviembre. De nacionalidad jamaiquina, Alleyne tiene más de 25 años de experiencia como economista en el Fondo, trabajando en temas relacionados a países miembros, incluso en América Latina, y liderando investigaciones sobre diversos temas", confirmó un vocero del FMI a El Cronista.

No obstante, por ahora Alleyne no tiene oficina en Buenos Aires, y desde el FMI aún buscan el lugar en el que trabajará.

Por MARÍA GABRIELA ENSINCK Mirá también Las mujeres usan el transporte público más veces por día que los hombres Según datos del gobierno porteño, el 70% de los varones lo usa solo para ir y volver a su trabajo. Entre ellas, en cambio, el traslado laboral explica el 53% de los viajes en trenes, subtes y colectivos. El resto responde a otras tareas, como hacer compras, llevar a los hijos al colegio, al médico o a practicar deporte

La decisión de nombrar a Alleyne como representante es el primer paso de la reapertura de la oficina en Argentina. El FMI tiene más de 70 en distintos países del mundo, algunos con apoyo financiero, otros sin, como en Brasil y en China, por ejemplo.

Primer punto de contacto

El rol de Alleyne será de "resident representative": será el primer punto de contacto entre el FMI y el Gobierno.

El FMI decidió en marzo de 2012 cerrar su oficina en el microcentro porteño en el medio de un contexto en el que la crisis internacional implicó reorientar recursos a países con los que el Fondo tenía programas, como con Europa, pero claramente ya no era el caso argentino. Incluso, años antes, en los 90, habían mantenido una dependencia dentro del edificio del Banco Central.

El nombramiento de este economista jamaiquino se conoce a poco de que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe la ampliación del préstamo stand-by para la Argentina por u$s 57.100 millones.

Desde el FMI confirmaron que el Board lo hará hacia fines de este mes. Se espera que se concrete alrededor del 26 de octubre.

Tras esa aprobación, el Tesoro recibirá u$s 6700 millones, a los que se sumarán u$s 1165 millones en noviembre, provenientes de otros organismos.

A estos montos se agregan otros u$s 6700 millones en diciembre del FMI y u$s 1100 millones de organismos como el Banco Mundial, BID y la CAF. Se espera que se hagan subastas diarias para que Hacienda cambie dólares por pesos, pero aún no está confirmado.