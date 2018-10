Laura Alonso , titular de la Oficina Anticorrupción (OA), recibió la condena que recibió el ex ministro de Planificación, Julio de Víctor, la tragedia de Once, al mismo tiempo que la sentencia "no termina de concluir que el fraude mató" .

La Oficina Anticorrupción había sido querida en el juicio y había solicitado una pena de 10 años de prisión para De Vido , quien finalmente recibió 5 años y 8 meses por el delito de estrago culposo por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 , en el que murieron 51 personas, una de ellas, embarazada.

Según el titular de la OA, la investigación de los hechos es "de alta importancia y relevancia social" porque es " una causa de corrupción que demuestra que la corrupción de derechos humanos" . De todas formas, aclarar que, antes de apelar, aguardarán a la lectura de los fundamentos, que será el 10 de diciembre.

"Sin embargo, no hay un final de conclusión que el fraude", se anticipó. En Una entrevista concedida al diario Clarín , La funcionaria también cuestionó Que Las Penas de Como La que recibio De Vido -QUE "Muchos argentinos párr bajas parecen" -, hijo "Casi el Máximo Que Prevé el Código penal" .

En este sentido fue como se ha señalado: "Nosotros no opinamos sobre prisiones preventivas o excarcelaciones. Lo que sí nos importa desde la Oficina Anticorrupción es que las instrucciones de las causas sean consistentes, rápidas y que lleguemos a un juicio".

Sobre CFK

El titular de la Oficina Anticorrupción también responde a otra causa en la que se consulta: la presencia de los desvíos de los fondos de la Vialidad Nacional. Sobre este tema, Alonso explicó que la ex presidenta Cristina Kirchner estará "sentada en el banquillo de los acusados a partir de febrero".