A que estarán atentos los operadores del mercado esta semana

El nuevo vencimiento de Lebac, dolar y volatilidad en Wall Street son los mayores puntos de atención entre los operadores del mercado local.

Después de tres jornadas en baja, los mercados internacionales rebotaron el viernes gracias buenos balances del sector financiero. En esa línea, la bolsa local acompañó el movimiento global, aunque con mayor volatilidad, ganando un 7,30%. Los mejores recorridos del panel líder quedaron para Banco Galicia (GGAL) +15,31%, transener (TRAN) +14,75% y Superville (SUPV) +13,96%. Los bonos en dólares también recuperaron posiciones mientras que el dólar tuvo una jornada por demás volátil luego de la baja de tasas del BCRA en si licitación de Leliq. En este sentido, los analistas del mercado se encuentran atentos al vencimiento de Lebac esta semana y su traslado al tipo de cambio, a la mayor volatilidad internacional y su impacto en el mercado local.

Martín Demarchi Portfolio Manager de Fima Fondos de Inversión hizo un balance de la última semana y recuerda que el miércoles pasado se licitaron nuevamente Letras del Tesoro en pesos y dólares (ambas reaperturas). “Las letras en pesos se colocaron al 59%, levemente mejor que la tasa observada en el mercado. Se registraron ofertas por más de 29.000 millones, en una semana en la que el tesoro hizo frente al vencimiento de las letras de octubre por 33.000 millones. Por su parte, la Badlar aceleró el ritmo de suba capturando el nuevo escenario de tasas con un aumento de 500bps en 7 ruedas ubicándose en torno al 50%. Esta suba generó un impacto positivo en los activos que ajustan por tasa variable, viéndose reflejado en una mejora de spreads en mercado secundario para las emisiones provinciales y corporativas”, indicaron.

Mirando hacia adelante, durante esta semana, Demarchi hace foco en el vencimiento de las Lebac y dentro de las cuales, el BCRA afrontará los vencimientos de la Lebac de octubre y en línea con el programa de cancelación. “Se espera que un porcentaje de los mismos no se renueven”, sostuvo.

Sobre este mismo punto, Sabrina Corujo, Directora de Portfolio Personal Inversiones destacó que esta semana, el Plan Sandleris tendrá su mayor prueba de resistencia con una de las últimas colocaciones de Lebac. “La atención ya no estará tanto en la tasa, sino en el comportamiento de los pesos liberados (entre $ 120000 millones y $ 172000 millones). Este resultado, con lógica, se sumará como dato a monitorear junto con la evolución del dólar y las licitaciones diarias de Leliq. Además del vencimiento de Lebac, el mercado espera la inflacion de septiembre; mientras que dentro de lo que claramente no se agenda, el mercado no estará exento a ruidos políticos que puedan llegar a aparecer. Un buen catalizador, en este punto, sería un cierre del Presupuesto 2019”, agregó.

Además, la especialista señaló que el factor internacional también estará en el centro de la atención para los mercados esta semana. “Esperamos que la volatilidad se mantenga alta (tal como lo vimos esta semana) empujada por razones externas y propias. El salto en el VIX, que más que se duplicó, fue un dato a tener presente en un marco en donde no pasaba los 20 puntos desde mayo pasado. Serán relevantes en este contexto la agenda económica, pero en particular la temporada de resultados americana que comenzó el viernes”.

En base a la temporada de balances, Corujo resaltó que las expectativas son bastante favorables, y será un dato si se cumple o no con las mismas (en un contexto donde estábamos acostumbrados a una tasa de sorpresas positivas altas). “Entre las empresas más importantes, estarán los números de Goldman Sachs, Morgan Stanley, IBM, Bank of America, Honeyweell, Procter, entre otras”, apuntó la Directora de Portfolio Personal Inversiones.

Finalmente, desde Quinquela Fondos también coincidieron en que la atención esta semana será en el próximo vencimiento de Lebac a la vez que continuarán atentos a la evolución del plan Sandleris.

Haciendo un balance de lo que arrojó las nuevas medidas monetarias, los analistas de la compañía entienden que uno de los objetivos principales de la nueva política monetaria es conseguir que el nivel de tasas de las operatorias de Leliq se traslade a los inversores minoristas, para fomentar el ahorro en ese segmento y desalentar la dolarización y bajar las presiones inflacionarias. Eso se ha logrado de manera parcial en las últimas semanas. Además ven consecuencias de la actual política monetaria en la caída del crédito en términos nominales y suba de tasas en las licitaciones de Lecap. “Recién la semana próxima, cuando se produzca un nuevo rescate de Lebacs, estos instrumentos podrían tener mayor demanda. Mientras tanto es lógico esperar que la restricción monetaria implique bajo aumento de depósitos (acotado a los rescates de Lebacs o cambios en el circulante) y caída nominal del crédito”, dijeron.

En el informe de Quinquela Fondos también resaltaron que para la próxima semana hay que estar atento a la manera en que se resuelve el rescate de Lebac. “Esa operatoria puede implicar un aumento de depósitos con la consiguiente necesidad de integrar encajes (la parte de efectivo), pudiéndose restringir nuevamente la liquidez, dado que el BCRA necesitará esterilizar el efecto expansivo de las Lebacs. Solamente si el tipo de cambio llega a la banda inferior, se podría producir una flexibilización de la política monetaria y una reducción más acelerada de la tasa de interés”, advirtieron.

DÓLAR

Por último, yendo al mercado cambiario, un operador de un banco local señaló que la volatilidad que se vio en el mercado de manera intradiaria el viernes es preocupante ya que se vio como un Banco Central intentando bajar la tasa y el mercado le respondió con una fuerte suba del tipo de cambio. “Le va a costar al BCRA bajar la tasa sin que eso se traslade a mayor volatilidad del tipo de cambio. Esta bien que lo intente de a poco y vaya tanteando al mercado, pero seguramente, en dicho proceso de normalización monetaria, veremos una mayor volatilidad cambiaria hacia adelante”, advirtieron.