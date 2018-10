FMI: la lucha por convencer a un EE.UU. escéptico para conseguir financiación

En un elegante hotel del centro de Manhattan, a fines de septiembre, la directora gerente del FMI Christine Lagarde, y el secretario del Tesoro de EE.UU. Steven Mnuchin intercambiaron cumplidos y elogios durante un evento de beneficencia.

Mnuchin ofreció un respaldo contundente a la gestión de Lagarde, que lleva más de siete años en el organismo, en su discurso en apoyo de una fundación dirigida por Arthur Schneier, el octogenario rabino de Nueva York. Lagarde respondió que había cultivado una "relación extraordinaria" con Mnuchin en los últimos 17 meses, ante la mirada atenta de ejecutivos de primer nivel de Wall Street, desde Stephen Schwarzman de Blackstone hasta Brian Moynihan de Bank of America.

Había una razón concreta para creer que la cordialidad era genuina. En los últimos meses, EE.UU. apoyó el mayor préstamo en la historia del FMI: un paquete de ayuda de u$s 50.000 millones para Argentina con el objetivo de intentar estabilizar a la nación latinoamericana abrumada por la deuda. Luego de que el desembolso inicial no lograra apaciguar los mercados, el monto total se incrementó a u$s 57.000 millones -el día de la cena del rabino Schneier- con la aprobación de Washington.

Sin embargo, lo que se preguntan ahora en el Fondo es si el entusiasmo del gobierno de Trump por los préstamos del FMI a Argentina se traducirá en un compromiso más profundo que, en última instancia, lleve a que los contribuyentes estadounidenses aporten más dólares a la institución.

El FMI se prepara para iniciar una importante campaña destinada a obtener financiamiento para apuntalar sus propias finanzas: un gran desafío para un ícono de la ortodoxia económica mundial en una era de populismo creciente, y en medio del conflicto entre las mayores potencias del mundo. Algunas de las bases iniciales se sentarán en Bali, Indonesia, donde el fondo hizo sus reuniones anuales junto con el Banco Mundial la semana pasada.

A pesar de las cálidas palabras de Mnuchin, no hay garantía de que el gobierno de Trump -que dejó más que claro que descree del multilateralismo en todas sus formas, desde los juicios a los criminales de guerra hasta la resolución de disputas comerciales- siga aportando un nivel similar o mayor de financiamiento.

Otros países, incluidos los miembros de la UE, esperan que EE.UU. dé un primer paso para luego manifestar sus propias posturas. Entretanto, la guerra fría económica en curso entre Washington y Beijing ha complicado aún más el panorama, ya que los dos principales actores de la economía mundial evalúan si un estímulo al FMI redundará en su beneficio... o si los perjudicará. Como resultado, el éxito de la campaña de Lagarde es sumamente incierto, y puede llegar a dejar secuelas profundas no solo en el Fondo sino en la economía mundial.

"El tema de los recursos corre el riesgo de volverse existencial [para el FMI]", explica Douglas Rediker, ex representante de los Estados Unidos en el directorio del FMI y fundador de International Capital Strategies, una consultora con sede en Washington. "El FMI no necesariamente tendrá una capacidad limitada para otorgar préstamos a corto plazo, pero podría tener dificultades para desempeñar el papel que tradicionalmente tuvo, que es asegurarse de ser un prestamista de última instancia".

El FMI no es un organismo de ayuda, sino una entidad con fines de lucro que impone una serie de condiciones de índole fiscal y monetaria, entre otras, a los préstamos que otorga -a veces, como en el caso de Grecia, de manera polémica- para recuperar su dinero.

No está al borde de una crisis de liquidez. Cuenta con alrededor de u$s 1.000 millones en recursos para lidiar con cualquier nueva crisis financiera que pudiera surgir a nivel mundial. No obstante, menos de la mitad de esos recursos -alrededor de u$s 450.000 millones- proviene de la suscripción de "cuotas" que pagan los países miembro en función del tamaño de su economía y se ve reflejada en la representación ponderada en el directorio del FMI. Los países más influyentes, entre ellos EE.UU., China y Alemania, tienen un escaño propio, pero otros países lo comparten con naciones similares en términos económicos y geográficos.

El resto de los recursos proviene de acuerdos especiales de préstamos con países específicos y grupos de países, que vencen entre 2019 y 2022. Las arcas del Fondo mermarán de manera considerable a menos que se renueven. Lo que teme el organismo es que la oposición política pueda frustrar o retrasar esos nuevos aportes, por lo que la apuesta más segura sería reponer las reservas permanentes del Fondo mientras duren los buenos tiempos en la economía mundial.

"A medida que nuestro mundo se vuelve cada vez más multipolar -y el alcance de las políticas nacionales para responder a las crisis se vuelve más limitado-, el FMI será la institución indispensable", dice David Lipton, primer subdirector gerente del organismo.

Si bien el arsenal del FMI es -y probablemente siempre lo sea- demasiado pequeño para enfrentar un contagio financiero a gran escala sin ayuda de nadie, los partidarios del Fondo sostienen que hay muchos escenarios posibles en los que el organismo sería fundamental. Si se produjera una recesión y una crisis financiera en los próximos años, los bancos centrales podrían tener dificultades para encontrar remedios monetarios en la escala que lo hicieron después de la crisis financiera, cuando inyectaron liquidez en el sistema.

Los altos niveles de endeudamiento de muchas economías avanzadas podrían dejar menos espacio para incentivos fiscales. Los nuevos sistemas normativos que rigen los rescates bancarios no fueron probados y podrían recibir escaso apoyo político, lo que generaría un caos en los mercados.

En una declaración a Financial Times, un portavoz del Tesoro de EE.UU. dejó la puerta abierta a nuevos posibles aportes de dicho país al FMI. Si bien el "nivel actual" de financiamiento es "más que adecuado", EE.UU. considera que hace falta una "evaluación cuidadosa para garantizar que el FMI cuente con fondos suficientes para cumplir su misión" a medida que los recursos empiecen a menguar.

Los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP, por sus siglas en inglés), un fondo único de dinero integrado con los aportes de diferentes países, que es la segunda línea de financiamiento del FMI después de las cuotas, vencen en 2022. Los acuerdos bilaterales de préstamo finalizan en 2019, pero podrían prorrogarse por otro año con el consentimiento de quienes otorgan préstamos. Los acuerdos de obtención de préstamos de un fondo de dinero único, la segunda línea de financiamiento del FMI, vencen en 2022.

Los optimistas señalan que la decisión inesperada del gobierno de Trump en abril de apoyar al Banco Mundial en la ampliación de u$s 13.000 millones de su capital -triunfo que se adjudica a su presidente, Jim Yong Kim- constituye un buen presagio. El Banco Mundial se comprometió a controlar los costos, entre ellos los salarios del personal para obtener el apoyo de EE.UU., ejemplo que probablemente deba seguirse en todo acuerdo con el FMI. EE.UU. también apoyó hace poco las intervenciones del FMI en Ucrania y Egipto, así como la labor de supervisión monetaria y asistencia técnica en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, señal de que valora al FMI más allá del rescate argentino.

"Los accionistas no necesariamente actúan a largo plazo, porque tienen sus propias restricciones políticas. No obstante, en vista de lo que son los mercados emergentes en este preciso momento, creo que [la nueva ronda de financiamiento] va conquistando terreno", explicó un alto funcionario del FMI.

Sin embargo, la prolongada dilación de EE.UU. sigue siendo un escenario posible e incluso probable, especialmente sin una crisis inmediata a gran escala con la cual lidiar. Los signos de dificultades en los mercados emergentes e incluso en economías avanzadas como Italia -donde el nuevo gobierno se empeña en desafiar las normas de la UE sobre disciplina fiscal y desencadenó una venta masiva de deuda pública- no bastó para generar una sensación de urgencia en torno al problema.

Si bien Mnuchin elogió a Lagarde y alentó el rescate de Argentina, todavía hay escepticismo respecto del FMI entre sus principales colaboradores del Departamento del Tesoro, incluido David Malpass, el subsecretario de asuntos internacionales. Adam Lerrick, que acaba de ser nombrado representante interino de EE.UU. en el directorio del FMI, instó previamente a que el organismo evite enredarse en complejos programas plurianuales.

Incluso si prestasen su apoyo, los halcones de la economía y la seguridad nacional de la Casa Blanca que desprecian el multilateralismo por considerarlo una pérdida de soberanía podrían ser un obstáculo adicional, por no mencionar a los legisladores republicanos en el Capitolio. El aumento de la cuota anterior del FMI, promovido por el gobierno de Obama, que elevó el compromiso permanente de EE.UU. con el Fondo a alrededor de u$s 115.000 millones, finalmente fracasó en el Congreso en 2016, después de media década de retraso.

"El FMI tendrá que esgrimir razones de peso. Este es un debate muy difícil para EE.UU.", dice Clay Lowery, ex subsecretario del Tesoro de EE.UU. y actual director general de Rock Creek Global Advisors, una consultora de Washington. "Primará un clima político candente dentro del Gobierno y en el Congreso . . . No creo que estén cerca de una postura en la que sientan que es necesario elevar la cuota".

Uno de los factores que frenan el apoyo de EE.UU. al aumento de las reservas permanentes del FMI es la preocupación por la posible dilución de sus acciones con derecho de voto en el directorio, que se ubican en 16,5% y se revisan en cada ronda de recaudación de fondos. Es inevitable que la influencia de China -en reconocimiento del crecimiento de su economía- aumente, desde su participación actual en las votaciones de poco más del 6%, en un momento en que el gobierno de Trump considera a Beijing como el rival económico estratégico más importante.

No obstante, algunos sostienen que si EE.UU. abandonara el organismo, simplemente dejaría un vacío que permitiría que China desarrolle mecanismos de financiamiento alternativos para ayudar a los países en dificultades, no solo de Asia sino de todo el mundo en desarrollo.

"El FMI es ciertamente la institución en la que EE.UU. ejerce, por lejos, la mayor influencia", dice Anna Gelpern de la Georgetown Law School y el Peterson Institute, un centro de investigación en política económica. "Desde una perspectiva político-instrumental realista e insensible, cabe preguntarse si EE.UU. se beneficia alentando la formación y el crecimiento de modelos de políticas regionales rivales en los que ejerce un poder de decisión escaso o nulo", agrega.

Entretanto, EE.UU. y otras economías del G7 vienen ejerciendo una fuerte presión para que Beijing sea más transparente en sus intenciones crediticias mediante la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda en países que van desde la República del Congo hasta Venezuela y Pakistán. Esta iniciativa solo podría resultar exitosa en el contexto de una refinanciación rotunda del FMI que le daría mayor poder de decisión a Beijing.

Otro comodín es la postura de la UE sobre la financiación del FMI. Las naciones de la UE, que tradicionalmente fueron las grandes defensoras del FMI, están destinadas a perder influencia en cualquier decisión de aumento de cuotas debido al lento crecimiento de sus economías. Además, su sed de más préstamos del FMI podría saciarse mediante la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, un fondo de rescate de la eurozona, que nació a partir de la crisis de la deuda soberana. Algunos lo consideran un potencial competidor del FMI.

Cualquier medida del gobierno de Trump que reduzca la capacidad del FMI de intervenir en economías avanzadas como condición para recibir el apoyo de ese país complicaría aún más la situación de la UE.

Incluso los defensores del FMI sostienen que Lagarde se enfrenta a una ardua tarea al intentar concluir esta ronda de recaudación de fondos el próximo año. "El FMI tiene poco margen de maniobra", escribió Mark Sobel, presidente de Omfif, un grupo de investigación, en un documento el mes pasado. "El fondo está poniendo el debate sobre los recursos de nuevo sobre la mesa. Espera un gran aumento . . ., pero los principales accionistas se inclinan a hacer poco o nada".

Un funcionario de Washington que hace un seguimiento de las medidas de recaudación de fondos del FMI afirma que su éxito podría depender de la capacidad de Lagarde para persuadir directamente a Trump. "Si se va por los canales normales, puede que nunca suceda. La forma de lograrlo es que Lagarde converse cara a cara con el presidente, y eso puede modificar las cosas", aseguró el funcionario. ¿Y si ese esfuerzo fracasa? "Es una especie de campaña del miedo. Cuando las papas queman y estalla una crisis real, el dinero va a aparecer".