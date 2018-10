Cómo evitar la próxima crisis financiera

La crisis financiera de 2008-09 y la resultante recesión representaron un momento crucial. El mundo anterior a la crisis era uno de globalización, de convicción en los mercados y de democracias seguras de sí mismas. En la actualidad, es todo lo contrario.

Los impactos económicos definitivamente no representan el final de la historia. Pero son el inicio. La última edición del informe "Perspectivas de la economía mundial" (WEO, por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrece un valioso análisis empírico de los efectos. Destaca dos importantes puntos: los efectos se han prolongado mucho en el tiempo y se extendieron mucho más allá de los países que sufrieron crisis bancarias.

La manera obvia de medir el impacto económico de las crisis es comparando el desempeño posterior a la crisis con lo que habría ocurrido si las tendencias previas a la crisis hubieran continuado. Sin embargo, las tendencias precrisis eran, hasta cierto punto, insostenibles. Por lo tanto, el análisis del FMI ha ajustado el crecimiento tendencial precrisis para los auges crediticios.

El FMI ha señalado que "91 economías, las cuales representan dos tercios" del producto interno bruto (PIB) mundial en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), experimentaron una disminución en la producción en 2009. Esto representó el mayor impacto negativo en la era de la posguerra. Además, cuanto más grandes fueron las pérdidas a corto plazo, más grandes también lo fueron a largo plazo. Los países con significativas caídas inmediatas en la producción también mostraron mayores aumentos en la desigualdad de ingresos, en comparación con los promedios anteriores a la crisis.

¿Qué tipo de países perdieron más y cuánto perdieron? Para responder a esta pregunta, el WEO dividió su muestra de 180 países en aquellos que experimentaron crisis bancarias y aquellos que no la experimentaron.

El primer grupo contenía 24 países, 18 de los cuales son economías de ingresos altos. El informe descubrió que 85% de ellos todavía muestra déficits de producción en relación con la tendencia. Para los países que sufrieron crisis bancarias, el déficit modal (más frecuente) promedio de producción entre 2015 y 2017, en relación con las tendencias precrisis, estuvo cerca del 10%. Pero algunos de ellos sufrieron pérdidas de entre el 20% y el 40%.

Sin embargo, la producción también se mantiene por debajo de las tendencias precrisis en el 60% de los países que no experimentaron crisis bancarias. Las pérdidas modales aquí han sido muy similares a las de los países afectados por crisis, aunque la distribución está menos inclinada a la baja.

La ubicuidad de las pérdidas puede que no sea tan sorprendente: esta crisis emanó del núcleo de la economía global y causó enormes disminuciones en la demanda global. Los resultados fueron recesiones profundas, las cuales influyen significativamente en el futuro.

De nuevo, mientras que las economías avanzadas se vieron particularmente afectadas, a las economías emergentes no les fue mucho mejor. Ésta fue una crisis financiera occidental, pero fue una crisis económica mundial. El programa de estímulo de China, de alrededor del 10% del PBI, amortiguó en gran medida el impacto.

La explicación inmediata de los enormes déficits en producción fue el derrumbe de la inversión: en 2017, en promedio, la inversión estuvo 25% por debajo de las tendencias precrisis. Esa menor inversión también debe ayudar a explicar los bajos índices de innovación, un hecho que es particularmente visible en los países directamente afectados. La nueva tecnología a menudo se materializa en los equipos novedosos: consideremos los robots, por ejemplo.

En promedio, los países que experimentaron crisis bancarias sufrieron una pérdida en producción de cuatro puntos porcentuales adicionales durante 2011-13 en relación con los que no la experimentaron. Aquellos con grandes desequilibrios macroeconómicos precrisis, en particular insostenibles déficits de cuenta corriente, también sufrieron pérdidas relativamente grandes. Lo mismo sucedió en el caso de aquellos países con mercados laborales relativamente inflexibles. Nuevamente, los países cuyas exportaciones estaban más expuestas a los mercados afectados por la crisis sintieron más el impacto. Los países que estaban más expuestos al sistema financiero global también sufrieron pérdidas más grandes. La falta de espacio político fiscal también resultó costosa, al igual que la falta de flexibilidad del tipo de cambio. Este último factor definitivamente es una explicación, aunque no la única, para el terriblemente deficiente desempeño de la eurozona.

Las acciones monetarias emprendidas por los países de altos ingresos después de la crisis han sido polémicas en un sinnúmero de mercados emergentes. Muchos en los países de altos ingresos también han argumentado que la dramática flexibilización monetaria fue un error. Sin embargo, la evidencia de que los déficits de producción son acumulativos destruye el argumento en contra del apoyo fuerte y sostenido a la política. Pero una mayor respuesta en relación con las políticas fiscales habría reducido la necesidad de un período tan largo de políticas monetarias no convencionales.

Las inyecciones y las garantías de capital brindadas al sector financiero durante la crisis fueron igualmente polémicas. Tal vez se podrían haber encontrado maneras de rescatar a los bancos sin rescatar a los banqueros. Pero cuanto mayor fue la ayuda al castigado sector financiero, argumenta el WEO, más sólida fue la recuperación. Esta evidencia no apoya el "liquidacionismo": el punto de vista de que las quiebras bancarias y depresiones son purgantes benignos.

A continuación presento tres tareas y una lección.

La primera tarea consiste en la normalización de la política monetaria en un mundo tan endeudado. La suba de las tasas de política monetaria de EE.UU. ya puso en descubierto la vulnerabilidad de varias economías emergentes. Es muy probable que surja más turbulencia.

Una segunda tarea es dilucidar cómo responder ante otra gran recesión, cuando el margen de accción es tan reducido.

La tarea final es lidiar con las consecuencias políticas de la crisis. La disminución de la credibilidad y del poder relativo occidentales y el crecimiento de las fuerzas demagógicas es real, poderoso y peligroso.

La lección es que las grandes crisis financieras son extremadamente perjudiciales, lo cual no sorprende. Una vez que han sucedido, es demasiado tarde. El análisis de las regulaciones incluido en el "Informe sobre la estabilidad financiera mundial" (GFSR, por sus siglas en inglés) de octubre sugiere que debemos ignorar las quejas de los banqueros en contra de las regulaciones: sobre todo debemos mantener los requisitos de capital.

Las recuperaciones podrían haber sido más sólidas con una acción fiscal y financiera sostenida, especialmente en la eurozona. Pero los costos de la crisis todavía habrían sido altos. "Nunca más" debe ser nuestro lema.