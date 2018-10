Garavano esquiva a Carrió y se concentra en la agenda judicial

La diputada Elisa Carrió no firmó ninguna rendición y mañana presentará un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, lo que genera inestabilidad dentro de Cambiemos. El presidente Mauricio Macri está ofuscado con la iniciativa de "Lilita" pero para calmar las aguas pidió al funcionario que no le responda. Por su parte, Garavano avanza con la agenda judicial, en especial, con el envío de pliegos al Congreso para ocupar juzgados vacantes, tal como el del ex magistrado Norberto Oyarbide.

A pesar de que Carrió avisó que mañana presentará el pedido de juicio político, en Casa Rosada buscan dar vuelta la página. "Ya bajó bastante el tono en el programa de Mirtha Legrand así que no esperamos más problemas", respondió una alta fuente. Igualmente, en el Gobierno prometen evaluar las denuncias que hizo Carrió sobre intervención del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, en alusión a los dichos de Garavano en contra de las prisiones preventivas.

El ministro tuvo el apoyo del Gabinete. Su par de Interior, Rogelio Frigerio, defendió la postura de Garavano y propuso debatir los "alcances" de la prisión preventiva. "Garavano no plantea que los presidentes tengan coronita o un tratamiento diferente ante la ley, pero también es cierto que tener un presidente que termina preso habla mal de nuestro país", afirmó en diálogo con radio Diez.

A pedido de Macri, Garavano no saldrá a responderle a Carrió. El ministro no opina sobre esta pelea y mira hacia adelante. "Vamos a seguir trabajando con la misma fuerza", comentan en su círculo íntimo, lejos de pensar en dar un paso al costado.

El ministro está enfocado en ocupar los juzgados vacantes y es probable que por esto se genere un nuevo roce con Carrió. Es que es "inminente" que el Presidente envíe el pliego de María Eugenia Capuchetti para ocupar el juzgado del ex juez Norberto Oyarbide. La titular de la oficina de enlaces del Ministerio Público Fiscal porteño tendría vínculos con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, a quien Carrió acusa de "operador" judicial. "No se quién es Angelici. No me meto en la mafia del fútbol", dijo "Lilita" a este medio el último jueves.

El otro candidato es Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fuera secretario del juez Ariel Lijo. Carrió ha presentado denuncias contra el magistrado, así que esa selección también generaría rispideces. Por ahora, Capuchetti sería la elegida de la Casa Rosada.

Más allá de estas diferencias, Garavano se muestra optimista por el avance en las vacantes de los juzgados. El ministro comenta a sus pares que aprobaron 210 pliegos y que apuntan a llegar a 350 a fin del mandato. El ministro tiene influencia sobre las nuevas caras del Poder Judicial y lo suele definir con la cúpula de la Casa Rosada. Esto es algo que incluso puede afectar a gobernadores, a quienes les gustaría que haya más diálogo con Nación a la hora de enviar estos pliegos.

Entretanto, Garavano está hablando con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para que se apruebe la reforma del Código Procesal Penal. "Trataremos", responde el referente del oficialismo en el Poder Legislativo, en alusión a la posibilidad de que se trate después del Presupuesto. Lo más probables es que ese proyecto quede para el año que viene.

El Gobierno también quiere avanzar con la Ley de Extinción de Dominio y el traspaso de la Inspección General de la Justicia a la Ciudad. Otro proyecto en agenda es el traspaso a la Ciudad del Registro de la Propiedad Inmueble. La agenda judicial en el Congreso es otro punto que suele defender Garavano de su gestión. "Somos el Ministerio que más leyes aprobó del Gabinete. Vamos quince", comenta entre sus pares.