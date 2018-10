ANSeS negocia con bancos más promociones con tarjeta de débito

La Anses y la secretaría de Comercio Interior se encuentran negociando con los bancos y comercios una forma de ampliar los descuentos a un 25 o 30% en las compras con tarjeta de débito que realizan los jubilados que cobra el haber mínimo y beneficiarios de AUH, según coincidieron fuentes del sistema financiero.

Se trata de una medida que ayudará a bajar el costo de los alimentos, indumentaria y productos farmacéuticos, que son los principales consumos de este segmento, a la vez que fomenta la formalidad.

A cambio, los bancos insistieron a ANSeS para que verifique el nivel de endeudamiento de los jubilados antes de otorgar los Créditos ANSeS, antes llamados Argenta.

Hoy el organismo no presta por encima del 30% del haber, pero no se fija si las personas ya cuentan con un crédito bancario, con lo cual el embargo en el ingreso alcanza por lo menos el 60% quedando la persona sin disponibilidad para consumir en el mes.

Estas medidas se suman a las que anunció el presidente Mauricio Macri el viernes, que incluye el relanzamiento de los Créditos ANSeS para facilitar las mejoras en el hogar.

La AFIP ya reintegra el 15% del IVA de todas las compras con tarjeta de débito asociadas a la cuenta gratuita de la Seguridad Social hasta un tope de $ 300 por mes por persona. Este programa tiene un alcance muy limitado porque este segmento de la población prefiere usar efectivo como medio de pago.

Ahora ANSeS está cerrando con algunos bancos y comercios -supermercados, farmacias, perfumerías y veterinarias- la forma de mejorar ese descuento.

El organismo quiere alcanzar entre un 25 y 30% de descuento: los bancos aportarían unos 5 puntos; los comercios, unos 10 puntos y el Estado reintegraría 10 a 15 puntos del IVA.

Se limitaría a algunos días de la semana, no todos los días, y en algunos comercios.

Y se prevé que el beneficio tenga también un tope y que se limite a los jubilados que cobran el haber mínimo y los beneficiarios de AUH.

"Es adicional a lo que se hace con la tarjeta de débito. Se está viendo la voluntad de los bancos, se está analizando, porque no es obligatorio", dijo un banquero interesado.

Es que algunos bancos tendrán que compatibilizar esta promoción con las que mantienen por su cuenta.

"Es para que a los jubilados les baje el costo de los alimentos y se formalice la economía", dijeron en otro banco, que remarcó la importancia de la difusión: "Después el jubilado va a otro autoservicio, usa otro descuento o sigue en la informalidad".

"Es la forma de impulsar la tarjeta de débito. El jubilado usa poco el débito, pero poco a poco va subiendo en la medida que cambia la generación de los jubilados", agregó un tercero, quien indicó que un 15 a 20% de los jubilados usa este plástico.

Por ahora estarían interesados en participar los cuatro bancos que más trabajan con los jubilados. El compromiso de las entidades sería por tiempo limitado para ver cómo funciona, pero aún no se fijó fecha de arranque.

A cambio, los bancos volvieron a pedir a ANSeS que chequee con el Banco Central o las bases privadas de información crediticia el nivel de endeudamiento de los jubilados.

ANSeS accedió a implementar esta verificación en la última reunión con los bancos, hace un mes.

Se entiende que el organismo se apuró en lanzar los créditos que se fondean con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el año pasado, pero le faltó armar la interfaz que informe el índice de endeudamiento de los 8 millones de jubilados.

"Todas las entidades verificamos cuán endeudado está el cliente. Si no, se hace un enorme daño al jubilado, que no le queda para hacer frente a las necesidades del mes", explicó el banquero. Entiende que un 30% de los jubilados está endeudado: "Si ANSeS quiere colocar plata para beneficiar a la gente de la tercera edad, que trabaje con el 70% restante".

Los bancos ofrecen préstamos por hasta el 45% del ingreso del jubilado. Al pedir el Crédito ANSeS, se puede captar hasta el 75% del ingreso del mes.

"El jubilado viene furioso porque no tiene dinero y me pide refinanciar el crédito, y ya no se puede porque no tiene capacidad de cuota", agregó el banquero. Además, las tasas para los jubilados ascienden al 70 o 75% en un contexto de altas tasas de interés.

La capacidad de endeudamiento va mejorando con las actualizaciones trimestrales que otorga la movilidad o a medida que se van cancelando los préstamos.