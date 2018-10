Trump no descarta otra renuncia en la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que su secretario de Defensa, el general James Mattis, es una "especie de demócrata" y es posible que abandone su puesto.

Medios locales llevan semanas reportando el descontento del jefe de Estado con Mattis y la posibilidad de que tras las elecciones legislativas de noviembre, lo sustituya por alguien menos crítico con sus políticas y similar al secretario de Estado, Mike Pompeo, que avala cada propuesta de Trump.

Respecto a su eventual salida,Trump respondió: "No lo sé, él no me ha dicho eso".

"Puede que sí (se vaya). Creo que es una especie de demócrata, si quieres que te diga la verdad. Pero el general Mattis es un buen chico". La semana pasada, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, anunció que abandonará el cargo a fin de año.