Massa, recargado: "Sería un gobierno de lujo si pusieran todo el talento que tienen con los trolls"

Un tuit de anoche de Sergio Massa generó reacciones negativas desde el sector agropecuario. En su visita a Bahía Blanca, a una planta de Dow Chemical, afirmó: “Argentina necesita con urgencia terminar con quienes saquean al país vendiendo productos primarios, en lugar de generar empleo produciendo y exportando trabajo argentino”.

Ante las duras críticas que se escucharon desde los productores, el dirigente peronista salió a aclarar el tema esta tarde desde Tres Arroyos.

Massa y la estrategia menos pensada: arremetió contra el campo https://t.co/IJ9YroOXHJ pic.twitter.com/LysbGmMrVe — Cronistacom (@Cronistacom) October 12, 2018

Explicó que se habían malinterpretado sus declaraciones y que no se refería al campo: “Claramente yo hablaba de la minería. Hace muchos años tengo una visión muy crítica de la minería a cielo abierto en la Argentina. Me gustaría que cuando se desarrolle el litio en la Argentina no tengamos solamente minas de litio, sino que tengamos fábricas de baterías de celulares y de notebooks”.

En este sentido, explicó que se había malinterpretado su tuit y responsabilizó al gobierno: “Yo vi cómo la maquinaria de trolls del Gobierno enseguida empezó a apuntar para el lado del campo para ponerlo de punta con nosotros, cuando estábamos recorriendo una de las regiones más prolíficas para el sector agropecuario”.

Argentina necesita con urgencia terminar con quienes saquean al país vendiendo productos primarios, en lugar de generar empleo produciendo y exportando trabajo argentino. pic.twitter.com/3cU1qNTBWr — Sergio Massa (@SergioMassa) 11 de octubre de 2018

En esa línea, se lamentó por cómo, según él, el Gobierno define las prioridades: “Ojalá pusieran todo el talento que tienen con los trolls para gobernar, porque tendríamos un Gobierno de lujo”.