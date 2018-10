Rosendo Fraga: “En Carrió veo una constante de construir, fisurar y destruir”

El analista político Rosendo Fraga se refirió hoy a la interna entre la diputada de Cambiemos Elisa Carrió y el presidente Mauricio Macri al señalar que ve en la líder de la Coalición Cívica “una constante donde construye alternativas políticas y después la fisura y hasta destruye”.

“Los líderes cambian de ideología por intereses y circunstancias pero no cambian la personalidad. Lamentablemente, en Carrió estoy viendo una constante donde construye alternativas políticas y después la fisura y hasta destruye”, sostuvo Fraga.

“No cabe duda que este es el peor momento desde que en 2015 se armó Cambiemos en la relación entre Macri y Carrió. Lo más grave de esto no es el cambio en la relación de fuerzas del sistema político porque el bloque de la diputada en el congreso es muy chico. Pero si lo proyecto electoralmente y la líder de la Coalición Cívica dejara de estar en Cambiemos, en una elección difícil como esta, tres puntos menos, cuatro puntos menos, cinco puntos menos, es la diferencia entre ganar y perder”, analizó esta mañana el politólogo en diálogo con radio Mitre.

“Carrió pide cosas, en general Macri le concedía algunas y otras no. Hay como un juego de negociación entre aliados. Pero me da la impresión que ya pasó de una negociación a ultimátum”, amplió.

En una entrevista publicada hoy en El Cronista, Carrió reiteró que no romperá la alianza cambiemos porque ella la inventó, aunque consideró que en algunos temas “hay que tensionar” para que sean resueltos.



La legisladora señaló que en el encuentro que ayer mantuvo con el presidente Mauricio Macri en un acto desarrollado en el CCK no hubo ningún comentario respecto al alejamiento del ministro de Justicia Germán Garavano que la líder de la Coalición Cívica había solicitado.



“(Solo hubo) un besito nomás, seco. Pero ya va a ser. Cada cosa por su orden. No estoy fuera de Cambiemos. Estamos todos, pero hay cosas que hay que tensionar para resolver”, manifestó.

“Yo no rompo con Cambiemos porque yo lo inventó. Yo soy sincera, pido disculpa por la forma. Pero en la sustancia no retiro lo dicho porque es la verdad. Mauricio sabe que hay cosas que no negocio”, añadió.



Carrió señaló que en el discurso pronunciado ayer en el acto del CCK lo “retó” al ministro de Producción y Empleo Dante Sica pero que “está todo bien, por supuesto”. “El problema es cuando yo no te hablo más, no cuando te hablo”, indicó.



Finalmente, la diputada aludió a la eliminación del pago extra en las boletas de gas considerándolo “perfecto” por que “fue un error” su implementación.