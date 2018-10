Cronista Charts: vuelven a crecer los depósitos en dólares

Durante gran parte de la corrida cambiaria, la atención de los analistas se centró en las variaciones de los depósitos en dólares, que siguen en el foco del mercado como termómetro del nerviosismo que siente la calle y de la confianza en el sistema bancario. El buen dato es que en los últimos días los números están acompañando la tranquilidad que se ve en el mercado cambiario.

El equipo de Research de Balanz apunta que en los últimos catorce días se observó un ingreso neto de depósitos en dólares, con sólo cuatro días de caída. “Seguimos muy de cerca este indicador porque es un termómetro de la confianza que tiene la población en el sistema bancario local. Existe una visible correlación entre la volatilidad del peso y la aversión al riesgo de los argentinos”.

Como dato, desde Balanz remarcan que, en los últimos 10 días, los depósitos en dólares minoristas crecieron u$s 197 millones, pasando de u$s 21.840 millones a u$s 22.030 millones. En el mismo lapso, los depósitos mayoristas (de más de un millón de dólares) cayeron en u$s 144 millones.

Por otro lado, en los últimos 7 días, los depósitos minoristas crecieron u$s 173 millones, mientras que los mayoristas crecieron u$s 7 millones. Y en los últimos 3 días, los depósitos minoristas crecieron u$s 102 millones y los mayoristas cayeron u$s 49 millones.