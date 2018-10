A los economistas les preocupa el peso de la deuda

Dani

el Marx fue el primero en dar comienzo al debate en la Sala Ceibo y puso en dudas que el sistema que se establece para controlar la suba del dólar sea el adecuado. "La Argentina por un lado aparece como un país bi-monetario en cuanto a los portafolios de los residentes, pero la economía real y el comercio no se rigen por la misma forma y hoy tenemos la percepción de que el tipo de cambio está adelantando a la historia. Pero para estabilizarlo hay que atender la cuestión de portafolio. La regla monetaria del portafolio me parece más simple y realista, faltan conocerse muchísimos detalles porque la base monetaria tiene su estacionalidad, pero eso es una desaceleración sustancial con respecto a lo que veíamos pero hay que ver cuán creíble se hace".

En números Marx explicó que "la base monetaria en los últimos 12 meses creció más del 50%, el último trimestre estuvo cerca del 11 ó 12. Llegar a cero me parece algo posible por las cancelaciones que hubo de Lebacs pero eso hace que la economía tenga que levantarse y en esa aspecto es muy importante la credibilidad", concluyó.

Al respecto, Guillermo Nielsen detalló dos marcos temporales distintos: "por un lado está el tema financiera, pero yo tengo la inercia de lo macro que me lleva a mirarlo más a mediano y largo plazo. En lo concreto se ve que se acotó la idea de que la Argentina vuelva a entrar en default. Por lo menos durante el actual gobierno no hay posibilidad de eso. El acuerdo adelanta unos 19 mil millones, esto quiere decir que en el corto plazo vamos a unir la situación de default a una especie, de tablita de Martínez de Hoz, con devaluaciones programadas, hay que ver en qué medida estas políticas de devaluación se encajan con una política monetaria restrictiva".

>El que vendráTanto Marx como Nielsen coincidieron que el año electoral cambiará el escenario y que el gobierno entrante deberá asumir una deuda enorme. "El gobierno entrante va a tener urgencias importantes desde antes de asumir y es como puede enderezar este barco. La incógnita pasa sobre el impacto monetario sobre la economía real y sobre la política y no es algo que se pueda desestimar", sostuvo Nielsen.

"Hay un horizonte para negocios financieros importantes de corto plazo pero hay mayor incertidumbre en el largo plazo. Las razones son muy sencillas, un año y medio atrás era impensado que hubiésemos ido al fondo, que la deuda de ser un problema pasó a ser el problema central. Porque no solo fuimos al fondo, sino que también estamos en el segundo acuerdo con el fondo cuando ni siquiera se cumplió el primer acuerdo" agregó. "A mí me parece que es un acuerdo muy unilateral, ya el primero lo había sido", concluyó Nielsen de forma crítica.

>CuestionamientosLa banda de flotación y el poder de intervención del Banco Central son sin lugar a dudas dos de los puntos más discutidos sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No hay que tener en cuenta solo al Banco Central, el aparato del gobierno va mucho más allá, tenes la tesorería, el banco Nación. Si las papas queman entran otras dimensiones del Estado. Yo no creo que a priori sea una preocupación la poca intervención del Central", definió Nielsen. "Lo que si me preocupa es que va a pasar con el costo del endeudamiento, a cuánto se van los cheques por ejemplo a treinta días y que impacto va a tener sobre el empleo".

Con respecto a las bandas, Marx fue más crítico. Para él es necesario "tomar la experiencia de otro tipo de crisis como la de Brasil, Chile o Perú, esta última con una economía muy dolarizada, claro que con contextos diferente porque ellos lograron una estabilidad. Yo creo que estos son tutores. Hay que fortalecer la idea de que el peso es una moneda enserio". "Para mí las tasas tienen que ver con la expectativa del Banco Central, las tasas están muy altas si se empieza a hacer creíble el plan, deberían bajar", concluyó.

La primera pregunta que se hacen los especialistas es si con este paquete de medidas se retoma una demanda de dinero. "Eso para mí no está claro. Todavía el acuerdo no se publicó, las cosas que decimos es a partir de la información que se dio a través de los medios. Todavía no se pudo hacer un análisis profundo del acuerdo", indicó Nielsen, ex secretario de Finanzas y negociados de la deuda quien aseguró que con el paso de los días el acuerdo irá quedando claro.

>Las tasasPara Marx las tasas en estados unidos no son tasas históricamente altas, no son situaciones que hayan provocado shocks en la Argentina, pero si hay riesgo de que sigan subiendo. "En Brasil hay una transición política importante. México también está viviendo una situación de cambio y no tienen este tipo de crisis. Yo creo que tenemos que mirar y pensar un poco en la Argentina y tenemos elecciones el año que viene que puede generar un poco de incertidumbre, pero el mecanismo de cambio entre Argentina y Brasil muestra un lado positivo para el país", analizó Marx. Sin embargo Argentina tiene problemas estructurales, "en el corto plazo si esto no funciona la tasa de interés nos queda desalineada y esto se termina resolviendo con un conflicto. Y lo segundo la economía argentina no tiene resulto los problemas de productividad", concluyó.

El futuro

La esperanza está puesta en el campo. "Yo no soy demasiado optimista, pero creo que el campo puede llegar a mover ciertas cosas. Temo por la tasa de interés y como va a impactar. Lo fundamental es ver en que usa este tiempo que tiene, despejado sin el default, que es lo que se va a resolver en los próximos meses para que la Argentina gane competitividad y esto ayude a remodelar la financiación que va a ser necesaria", detalló Nielsen. "Vamos a tener que volver al mercado y hay que pensar en qué hacer para llegar bien al mercado. Este gobierno deja una herencia de triplicación de la deuda", remató.

En cuanto a las cifras de endeudamiento Marx también se mostró preocupado. "El Gobierno subestimó la deuda, no deja una situación fácil. Hay dos cuestiones, la principal cual es el programa de crecimiento de la Argentina, como va a hacer para modernizarse y fortalecer sus instituciones, y financieramente depender mucho más de lo que es el ahorro local".

FMI y la sociedad

Durante el primer foro se debatió sobre el nuevo acuerdo con el FMI, pero también se trató sobre cómo esta situación impacta en la sociedad. Uno de los principales problemas que deja la fuerte devaluación es la licuación del salario real. "Es una de las manifestaciones más fuertes que esto conlleva. Hay que pensar en cómo se procesa esto en la sociedad. Las demandas son muy altas. La Argentina no está haciendo crecer la torta , tendría que ser algo que va más allá de un mandato de un solo gobierno", explicó Guillermo Nielsen quien señaló que será de suma importancia contener y escuchar los reclamos sociales.