"Mauricio sabe que, para mí, hay cosas que no son negociables"

Pasaron ocho días desde que Elisa Carrió inició una serie de acusaciones contra el Gobierno. Primero, contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien consideró que no es positivo que se condene a un ex presidente. Por eso, "Lilita" sospecha sobre posible intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, y amenaza con ingresar un pedido de juicio político al funcionario.

Luego apuntó contra el presidente Mauricio Macri, sobre el que dijo haber "perdido la confianza". Carrió puso en duda el compromiso de la lucha contra la corrupción del jefe de Estado, quien planea hacer campaña en 2019 con ese mismo eje. En diálogo con El Cronista y otros medios, ratificó parte de sus críticas.

- ¿Habló con Macri desde que pidió separar a Garavano?

- Ya voy a hablar...

- Se saludaron, ¿hubo algún comentario?

- No, un besito nomás... Seco... Pero ya va a ser. Cada cosa por su orden. No estoy fuera de Cambiemos. Estamos todos, pero hay cosas que hay que tensionar para resolver. Tensioné el proyecto del Banco de Alimentos. ¿Se acuerdan cuando hablé del progresismo estúpido? Bueno, tardé un año, pero hoy va a haber donaciones. Presionamos para la Urbanización de la villas y tensionamos el modelo Pyme. Y, hoy, ya está.

- ¿Cruzó una línea con lo que dijo de la Justicia y poniendo en duda al Presidente?

- Mirá, yo me fui del radicalismo diciéndole al íntimo amigo de mi padre (por el ex presidente Raúl Alfonsín) que elegía a los corruptos o a mí. Y me fui del partido del que mi bisabuelo fue intendente. Nunca tuve problema con Alfonsín. Ahora, él sabía que había cosas no negociables, y Mauricio sabe que hay cosas que no negocio.

- ¿No condiciona al Presidente pidiéndole que saque a un ministro del gabinete?

- No. Yo pido la destitución que corresponde al Senado.

- Te fuiste del radicalismo, ¿vas a seguir en Cambiemos?

- Yo no rompo Cambiemos porque yo lo inventé.

- Desde lo político, ¿qué te preocupa hoy de Cambiemos?

- Nada me preocupa. Yo soy sincera, pido disculpa por la forma. Pero en la sustancia no retiro lo dicho porque es la verdad.

- Todavía desconfiás...

- Sí, en temas de justicia.

- ¿Le preocupa Angelici?

- No se quién es Angelici. No me meto en la mafia del fútbol. A mi no me importan las personas. Tiene que haber una línea y un eje muy coherentes en términos de fin de la impunidad.

- Le hizo varias advertencias a Dante Sica en su discurso

- Sí, lo reto a Sica (se ríe).

- ¿Está todo bien?

- Pero por supuesto. El problema es cuando yo no te hablo más, no cuando te hablo.

- ¿Está de acuerdo con la marcha atrás en el cobro del retroactivo del gas?

- Sí, perfecto. Fue un horror. Pero no creo que fuera una idea de Javier Iguacel porque lo conozco y sé de su idea.

- ¿Qué opina del conflicto en la Corte entre Rosenkrantz y Lorenzetti por el CIJ?

- Y bueno... No me hagan opinar más. Cuando uno pone a su mujer al frente y luego hace desaparecer al equipo son los problemas que tiene. Que Rosenkrantz ponga gente nueva y más limpia.