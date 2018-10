Las mujeres tendrán su propio Mundial de automovilismo en 2019

Una nueva categoría internacional de automovilismo se va correr el año que viene con la idea final de conseguir la primera campeona de Fórmula 1.

Aunque algunas mujeres han tenido cierto éxito en series como Nascar o la IndyCar, no ha habido ninguna conductora de F1 desde la italiana Lella Lombardi en 1976.

Para competir en la nueva W Series no habrá que poner dinero, ya que su inscripción será gratuita, buscando promover a pilotas y apoyar a jóvenes y mujeres con carreras de ciencias e ingenierías.

El proyecto se le ocurrió a Catherine Bond Muir, una abogada deportiva británica y financiera corporativa mientras estaba de licencia por maternidad.

"Muchos deportes en los que mujeres y varones compiten del mismo modo también tienen eventos segregados solamente para aumentar la cantidad de mujeres que participan. Hasta ahora el automovilismo es el único deporte que no tiene una serie propia para mujeres", le explicó a The New York Times. Y añadió: "Nunca ha habido una ganadora de F1, mucho menos una campeona mundial. La misión es cambiar eso".

La W Series comenzará en mayo de 2019 con seis carreras de media hora cada una en algunos de los circuitos más famosos de Europa, que han sido sedes de grandes premios de Fórmula 1 desde hace décadas. En las temporadas posteriores la idea es que también haya carreras en Norteamérica, Asia y Australia.

Los autos que se utilizarán son los mismos modelos Tatuus de la Fórmula 3, y que sirven de trampolín para la Fórmula 1. El monto total para los premios es de u$s 1,5 millón; quien gane la temporada obtendrá u$s 500 mil y el resto se repartirá hasta quien quede en la décima octava posición.

Se espera que participen veinte conductoras en un inicio, las cuales serán elegidas por medio de un proceso que incluirá pruebas en pista y simuladores, así como exámenes de ingeniería técnica, de aptitud física y de manejo de medios.

"Hay muy pocas mujeres compitiendo en monoplazas en este momento", dijo Bond Muir. "W Series aumentará esa cifra de manera significativa para el año que viene".

La serie ya cuenta con el respaldo de varias figuras destacadas del automovilismo. Dos integrantes de la junta de asesores son David Coulthard, quien ganó trece grandes premios en una carrera de quince años en la Fórmula 1, y Adrian Newey, el ingeniero de diseño con mayor éxito en la historia del automovilismo británico (contribuyó a veinte campeonatos mundiales de pilotos y de constructores con las escuderías Williams, McLaren y Red Bull Racing).

Stéphane Kox, de 24 años, corre en la GT4 European Series y dice que la W Series será un escalafón invaluable. "Suena como que será un añadido muy positivo para la escena global del automovilismo y claramente ayudará mucho a las conductoras de carreras con ambición de cualquier lugar", dijo.

Mientras que Courtney Crone, quien ganó la competencia juvenil Formula Car Challenge este año, estuvo de acuerdo: "Para tener éxito necesitas habilidad natural, pero también la oportunidad de aprender. La W Series les dará a las jóvenes esta oportunidad".