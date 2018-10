Lagarde y Mnuchin respaldaron política fiscal y monetaria en Bali

La víspera del encuentro que hoy mantendrá en el viernes indonesio (hay 11 horas de diferencia con Buenos Aires) Nicolás Dujovne con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, fue de sumar respaldo y apoyo a la política de ajuste fiscal y monetaria emprendida por el Gobierno de Mauricio Macri. Tanto el funcionario norteamericano como la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, manifestaron ayer en Bali estar de acuerdo y conformes con las últimas decisiones desde Argentina.

Por un lado, Lagarde destacó "la disciplina demostrada por el Gobierno del presidente Macri" para acelerar el ajuste fiscal y llevar las cuentas públicas a registrar equilibrio fiscal primario, y vaticinó que "las cosas actualmente pueden cambiar y dar vuelta la economía". Fue en una conferencia que dio ayer en Bali en la que aseguró que desde el FMI están "reconfortados" por lo que vieron. "Hemos modificado el acuerdo para que sea más legible y sólido", agregó.

Por el otro, Mnuchin consideró un "muy buen ejemplo" el acuerdo entre el FMI y la Argentina que concretó un préstamo stand by por u$s 50.000 millones, luego ampliado a u$s 57.100 millones, que ahora espera la

aprobación del Directorio Ejecutivo (Board) del organismo, que se daría a fines de octubre.

"Acogemos con satisfacción los fuertes ajustes de la política

monetaria y fiscal propuestos por el gobierno argentino en su reciente acuerdo a nivel de personal con el FMI", aseveró. A su entender, la política adoptada

por el Gobierno de Macri "está dirigida a bajar las tasas de interés, la inflación y poner a la economía y la moneda en un camino hacia la estabilidad".

No obstante, Mnuchin señaló que "el FMI también debe promover programas de préstamos que tengan, como objetivo, ingresos medios más altos y que ayuden a incentivar la asignación de capital basada en el mercado". Y añadió: "Para lograr estos objetivos, instamos al FMI a mejorar el diseño de los programas de préstamos para que tengan un claro énfasis en promover crecimiento a través de políticas enfocadas y priorizadas".

Hoy en la agenda de Dujovne figura mantener un encuentro bilateral con Mnuchin, además de cerrar la cuarta reunión del año de ministros de Finanzas y banqueros centrales en el marco del G20, bajo presidencia de la Argentina.

Estos encuentros se desarrollan de manera paralela a la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en Bali. Dujovne viajó acompañado por la deputy, Laura Jaitman, y la vicepresidente segunda del Banco Central, Verónica Rappoport.

"La agenda de trabajo en este primer día de reunión centró las discusiones en los riesgos de la economía global y la arquitectura financiera internacional", sostuvieron desde el Ministerio de Hacienda, acerca del encuentro del G20.

Con respecto a la economía global, los representantes de los 20 países desarrollados y emergentes más relevantes "evaluaron los últimos acontecimientos económicos y financieros para identificar los riesgos de la economía mundial, las medidas adecuadas para prevenirlos y las respuestas necesarias en

caso de que se materialicen".