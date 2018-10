Carrió dice ahora que fue "una broma" su pedido de renuncia a Garavano

No pasaron 6 horas desde que Elisa Carrió volvió a pedirle a Mauricio Macri que echara al titular de Justicia, para que cambiara de opinión. "Yo no le pedí ni le voy a pedir la renuncia del ministro (Germán) Garavano al Presidente. Lo que dije esta mañana fue una broma, no condiciono ni disputo autoridad", tuiteó por la tarde la diputada.

De esta manera, abrupta y sorpresiva, parece haber quedado atrás el nuevo cortocircuto entre la líder de la CC y el resto de Cambiemos. "Pido disculpas por las formas pero ratifico lo dicho porque es verdad", continuó su pensamiento la chaqueña en sus redes sociales. Días atrás, había adelantado que estaba elaborando un pedido de juicio político para el funcionario.

Por la mañana, en su frío reencuentro con Macri tras la polémica pública con el titular de Justicia, quien había criticado la eventual prisión preventiva de Cristina Kirchner, Carrió sentenció: "Me voy a amigar con el Presidente cuando me saque a Garavano".

Eso parece no haber sido necesario. "En aras de distender esta situación voy a posponer por unos días la presentación del juicio político que ya hemos elaborado"´, cerró Carrió. Tal vez, en las próximas horas vuelva a cambiar de parecer.