"Seco" saludo de Macri a Carrió que insistió con la renuncia de Garavano

"Fue un saludo seco", dijo Elisa Carrió sobre el beso que le dio el presidente Mauricio Macri, cuando llegó al Centro Cultural Kirchner (CCK). La relación entre ambos sigue estando fría, desde que la líder de la Coalición Cívica (CC) pidió que separen al ministro de Justicia, Germán Garavano, del gabinete y terminó confesando que "perdió confianza" en el jefe de Estado.

Macri llegó al lanzamiento del plan "Argentina Exporta", luego de que abriera el acto Carrió. El Presidente le cedió la apertura del anuncio que ofrece beneficios a Pymes a modo de recomponer la relación. Pero Carrió volvió a embestir contra Garavano en pleno acto. "Voy a amigarme con el Presidente cuando me lo saque a Garavano", lanzó.

Macri llegó minutos después y al entrar al auditorio fue a la primera fila a saludar al radical Mario Negri y luego a Carrió. En su discurso, no habló de "Lilita". Tomó distancia y dijo que "la doctora Carrió" está comprometida con las Pymes. La relación es distante entre ambos. Nunca se sentaron a hablar a solas desde que la legisladora explotó contra Garavano.

"Lilita" no piensa dar marcha atrás. En el acto, la líder de la Coalición Cívica insistió con su idea de que no puede haber impunidad para nadie y aclaró que la lucha contra la corrupción incluye a "hermanos, primos, parientes, presidentes o ex presidentes".

Con su declaración, Carrió volvió a escalar la tensión dentro de Cambiemos tras sus tuits de la semana pasada, cuando le reclamó a Macri la salida de Garavano con una polémica advertencia. "Elige o cae", dijo en tono destituyente.

El enfrentamiento

Carrió cargó contra Garavano la semana pasada cuando el ministro de Justicia cuestionó el abuso de las prisiones preventivas y opinó que no era bueno para un país tener ex presidentes detenidos.

La legisladora señaló que "los dichos de Garavano eran una vergüenza para la República y la división de poderes” y anticipó que le pediría el juicio político.

A través de sus cuentas en redes sociales, la líder de la CC advirtió que “una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre”.

Garavano salió luego a aclarar sus dichos y hasta le ofreció la renuncia a Macri. Sin embargo, el Presidente lo respaldó y, según contó, le dijo que "siguiera trabajando".