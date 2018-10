Rosatti pone paños fríos en la interna de la Corte y el CIJ vuelve a funcionar

Luego de que se hiciera pública una interna entre el ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y su sucesor, Carlos Rosenkrantz, ayer, el Centro de Información Judicial (CIJ) volvió a funcionar.

Tras los cruces que se hicieron públicos esta semana por el CIJ, que culminó con una carta de Lorenzetti a Rosenkrantz en la que se mostró "sorprendido" por la resolución número 3018, por sus "ribetes de escándalo" y en la que lamentó "muchísimo semejante mediocridad", ayer, en el cierre del J20 posaron en las escalinatas del Centro Cultural Kirchner (CCK), donde tuvo lugar el encuentro, y esa foto fue subida al CIJ, que finalmente volvió a funcionar.

Pero esa foto no fue lo único que confirmó que el CIJ estaría retomando su actividad, sino que además, transmitieron en vivo la sentencia en el juicio contra Julio De Vido por la Tragedia de Once.

Habló Rosatti

En medio de este cruce, quien trató de poner paños en el asunto fue otro de los miembros de la Corte, Horacio Rosatti. “Se va a resolver, seguramente. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional que va mucho más allá de las personas, de modo que seguramente va a primar esa responsabilidad y estaremos a la altura de las circunstancias que es lo que la comunidad requiere”, dijo en diálogo con Perfil.

En cuanto al CIJ dijo: “Vamos a conversar el futuro de esa oficina, pero no solamente de ella y sacaremos una conclusión. Que la conclusión surja mañana o no surja mañana, no lo sé, pero seguramente vamos a estar de acuerdo". Y remató: "Los cinco vamos a estar de acuerdo”.