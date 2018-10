Sven Smit: "A la Argentina le tomará hasta un año recobrar la confianza"

El FMI no disipa las dudas sobre la Argentina, sino que, por el contrario, señala que hay problemas. Así es que el país requerirá entre seis y doce meses para recobrar la confianza de los inversores. Hasta la renovación de expectativas, el país todavía ofrece oportunidades en energía, turismo y agricultura. Y las empresas no deberían dejar de invertir en tecnología digital, pese a la volatilidad actual. Así lo afirmó Sven Smit, socio principal de McKinsey en Amsterdam, en una charla con El Cronista. De paso por Buenos Aires por el B20, también vino a promocionar su libro "Strategy beyond the hockey stick", un servicio de consultoría para empresas que ofrece ocho cambios en el proceso de estrategia.

- Un punto es: dónde estamos ahora y cuáles son los movimientos correctos que deberíamos hacer. El segundo es: cómo modifico mi proceso de diseño de la estrategia. Esta es la verdadera discusión. Haciendo esto voy a un mejor proceso de diseño de estrategia. Una compañía promedio realiza uno o dos cambios a una escala razonable. Hay compañías que cambian los ocho. La pregunta debería ser "¿cuántos de estos cambios agregaría el mes próximo?".

- ¿Es posible aplicarlo a las empresas argentinas?

- No porque tengas un ambiente difícil deberías dejar de invertir. Debes fijarte si estás corto de liquidez, etc. Pero en una institución financiera, en una Telco, no invertir en tecnología digital sería muy equivocado.

- ¿Cuál debería ser la estrategia de una empresa en este contexto de volatilidad?

- Un consejo que debería haberse dado dos años atrás, si vives en un ambiente de volatilidad, es mejorar la hoja de balance, poco apalancamiento, porque las tasas de interés están volando. Si te encuentras apretado en un ambiente adverso, es muy tarde.

- En Argentina la crisis llegó por sorpresa para algunas compañías

- Si estás corto de liquidez, prioriza más. No significa que no debes invertir. Trata de refinanciar. Si no puedes, harás tres de cinco proyectos. Pero no deberías irte de los grandes movimientos. Tienes que cortar tu ambición a las posibilidades.

- ¿Qué aprendió de la Argentina en esta visita?

- A la distancia, diría que el ciclo es complicado, es duro. Al contrastar las historias aquí, se ve que va tomar un tiempo. Fue un gran movimiento y sorpresivo. Pero no tomará cinco años, sino de seis a doce meses hasta que sientan que tocaron fondo. Los líderes promedio de Europa pondrán a la Argentina en el "no será fácil" por algunos años. Si tienen que decidir invertir o no en la Argentina, dirán "no por ahora". Si vives aquí, la duración estará bien para ti, invierte ahora porque en unos meses remontará. Cuanto más cerca estás, tienes mejor percepción de los tiempos.

- ¿Qué tiene que cambiar la Argentina ?

- Los extranjeros necesitan confianza de que algunos cambios realmente ocurran. Los inversores son libres de saltar de un barco que está perdiendo un poco de agua si no hay un programa para repararlo. Necesitan más conocimiento y confianza de que hay algo en marcha que cambie el viaje.

- Acabamos de firmar un nuevo acuerdo con el FMI, ¿no dio confianza?

- Me importa un carajo el FMI. Por como se siente en Europa, si está el FMI debe haber un problema. No lo pienso en términos de una solución. El eco promedio que viene desde el otro lado del océano es que el FMI fue a Grecia y todavía es un gran problema.

- ¿Qué esperan los inversores?

- Quieren saber si el programa financiero del Gobierno funciona. Alguna evidencia de que la inflación baja, de que la producción sube en algunos sectores. La mejora en la confianza del consumidor, el crecimiento digital.

- ¿Desde que la Argentina asumió el liderazgo del G20 a hoy, esperaban algo que no hicimos?

- La Argentina enfrentaba una situación compleja algunos años atrás. Estaba en un viaje donde el elemento clave era la confianza. Buscás las razones y cualquiera sean -el Gobierno, el sudden stop, los emergentes-, de golpe, el signo de pregunta del mercado es la confianza. La gente tiene dudas. Si hay signos en el corto plazo que está funcionando, se recuperará la confianza.

- ¿Esas señales incluyen las elecciones?

- Claro que son parte. La Argentina empezó con elementos del diseño de la macroeconomía que tenía que arreglar. Cambió hacia una pregunta sobre su solvencia, que se resuelve con el FMI. Lo siguiente es que el tipo de cambio se estabilice. Luego mirarán la macroeconomía. Y llegará un momento que dirán que la Argentina es otra vez competitiva. Y llegará la señal, la playa llena en el verano, y la gente gastando su dinero en la Argentina. Cambiará el humor. Las cosechas de trigo y soja.

- Macri era optimista respecto de las inversiones ¿Necesitábamos trabajar más?

- La Argentina recibió cantidades significativas de inversión financiera. Y hubo inversiones significativas en Vaca Muerta y en servicios públicos. Después de cuatro años, hay señales en Vaca Muerta, en cómo se redujeron las horas de corte de luz y los cortes de gas a industrias. No vino la compañía que abre una nueva fábrica con diez mil empleos, esa inversión no ha sido masiva.

- ¿Tras la devaluación, mejoró el valor de las empresas argentinas?

- El de las empresas exportadoras, sí. Es muy específico por empresa. En términos de tipo de cambio, la Argentina es competitiva, en turismo, en sustitución de importaciones. Pero no creo que sea tan simple. Que estén baratas no significa que la operación sea justa. Hasta que algo cambie en el trayecto de Argentina, no habrá una reversión en la tasa de operaciones.

- ¿Los PPP pueden reemplazar el rol del Gobierno? Están siendo desafiados por el caso de los cuadernos

- Si escalan, sí. Lo relevante es recuperar la confianza aún en el desafío que crea el ambiente de corrupción, la economía tiene que volver a crecer. Es un proceso que es difícil medir en el tiempo. La confianza se va rápido, pero tarda en volver. Hay suficientes oportunidades en la Argentina en términos de crecimiento y sofisticación. Lo que pasa hoy es por qué debes creer en esas oportunidades

- ¿Cuáles son esas oportunidades?

- En energía y en infraestructura. Ahora están los vehículos PPP, no sé si serán suficientes para reemplazar al Estado. El sector agrícola tendrá una muy alta cosecha y un tipo de cambio positivo. Hay elementos que muestran un cambio en el turismo. Estos elementos están sucediendo, no es potencial

- ¿Es momento de "ver y esperar"?

- Hoy estamos saliendo del estrés y entrando al viaje. El "ver y esperar" depende del sector. Si trabajara en turismo, le diría a todo el mundo lo barato que es ahora y la buena calidad. La gente que no piensa como digitalizarse estará muerta, los bancos, las compañías de seguros, las Telcos, la industria del consumo tiene que digitalizarse por completo. En productividad agrícola, no puedes ver y esperar. Puede haber "ver y esperar" en los PPP de infraestructura, hasta que no sepas cuál será la rentabilidad.

China, EE.UU. y los cuadros del gobierno argentino

- ¿Cómo está Argentina respecto del resto de los emergentes?

- Es una tierra de oportunidades, es uno de los mejores lugares para el sector agropecuario. En América latina, hay un signo de interrogación por las elecciones en Brasil. Y otro en la Argentina. Uno grande en Venezuela. Ninguno en Chile. Turquía, también es signo de interrogación. Africa tiene algunos.

- ¿Cuál es la estrategia para lidiar con la guerra comercial entre EE.UU. y China?

- Hay una gran probabilidad de que las tarifas bajen en vez de subir. Como consecuencia, esto es algo temporario. En el largo plazo, las tarifas baarán. Cada industria será diferente. La gente no está "priceando" ningún desastre. Está afectando un poco a China, que se desacelera, pero conserva su capacidad de deuda.

- ¿Qué tan importante es que la administración Macri tenga varios ex empleados de McKinsey?

- Es importante que el sector público tenga un flujo de gente talentosa, experimentada moviéndose desde el sector privado. Estamos orgullosos de que dediquen parte de sus vidas, reputación y esfuerzo. No comentamos sobre los contratos con clientes.