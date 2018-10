El Tesoro pagó 60% para recaudar $ 26.956 millones con Letes en pesos

El Ministerio de Hacienda colocó hoy $ 29.288 millones para las Letras capitalizables en Pesos (Lecap), por las que convalidó una tasa de 59,34%. Son instrumentos a 139 días de plazo, con vencimiento 28 de febrero de 2019.

La tasa de las Lecap subió 10 puntos porcentuales en comparación con la licitación realizada el 19 de septiembre a 132 días. En esa ocasión, Hacienda había pagado 49,99%. El rendimiento también estuvo por encima del 54% que pagaban ayer las letras a plazos similares en el mercado secundario.

Asimismo, el Tesoro renovó el 63% del vencimiento de Letes en dólares, que era de u$s 1039 millones. Colocó u$s 654 millones en Letes a 224 días, que vencen el 24 de mayo del año que viene.

Fuentes de Hacienda señalaron que u$s 997 de los u$s 1039 millones de Letes en dólares que vencían hoy estaban en manos de privados. Asimismo, dijeron que no hubo participación del sector público en la licitación de hoy.

Contra lo que esperaba el mercado, la cartera conducida por Nicolas Dujovne logró hacer la colocación de Letes en dólares a la tasa mínima de 6% que había garantizado a los inversores.

Entre las dos colocaciones, Hacienda recibió 9807 órdenes de compra. Los minoristas que licitaron Letes en dólares con sus pesos ingresaron a un tipo de cambio de $ 37,2467 por dólar.