Mercedes Ninci: "Le pido a Macri que se dé cuenta que no podemos más"

Suele ser atolondrada y verborragia, pero ayer, la cronista y panelista Mercedes Ninci se quebró al aire cuando hablaban de los aumentos de gas y, luego de aclarar haber votado a Cambiemos en las últimas elecciones presidenciales, le habló a Macri: "Me angustia mucho todo esto. Nos pasa a todos los que no somos ricos, y a la gente que no tiene laburo".

Ninci, cronista de Radio Mitre y panelista en Todas las tardes, se quebró en vivo por las facturas de gas y la inflación. "Este gobierno al que yo voté. Porque yo voté a Macri, no quería al ladrón de Scioli ni todos los que nos venían robando".

"Yo le pido al Presidente que se dé cuenta de que no podemos más. No nos alcanza la plata, y yo soy una privilegiada, que tengo 3 trabajos y no me alcanza", dijo entre lágrimas.

“No es que no queremos pagar", aseguró.

Por NATALIA DONATO Mirá también Sica pedirá a Brasil ampliar lista de excepciones arancelarias El ministro de Producción y Trabajo viajó anoche al vecino país para participar del Comité Bilateral de Producción y Comercio. Tendrá una bilateral con su par Marcos Jorge y se reunirá con empresarios.

Ninci también comparó a la Argentina con Venezuela. Dijo que "no nos queremos parecer" pero que en algún sentido nos parecemos. “Ideológicamente estamos enfrente a Venezuela, pero con esta política económica también podemos terminar en hiperinflación”, comentó.

“Me pasa lo que le pasa a toda la clase media, siempre estás debiendo cosas, y ya no podemos llegar ni a mediados de mes”, sumó. Y concluyó: “Hay que caminar la calle, la gente quiere pagar pero no le alcanza. Cuando veo cómo están los jubilados siento una desilusión muy grande. Vas al supermercado y un día el café sale 70 pesos, al otro 150 y al otro 260, no puede ser”.