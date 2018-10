De Vido declaró por videoconferencia: apuntó contra Macri y se comparó con Jesús

A las 14.30 se conoce la sentencia al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por la Tragedia de Once y, desde la cárcel, dijo sus últimas palabras. Apuntó directamente contra el presidente, Mauricio Macri, y leyó la Biblia, para comparar su situación con la de Jesús.

"Estoy acá por orden de Macri", dijo, para luego hacer el siguiente juego de palabras: "Por arte de magia o mejor dicho por arte de Macri me metieron por la ventana" y aseguró que el jefe de Estado pidió su "detención en forma pública". En el mismo sentido, el ex funcionario apuntó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y, contra la diputada Elisa Carrió, aunque sin decir su nombre, sino que se habló de "alguna diputada nacional", en referencia a Elisa Carrió y aseguró que ellos también pidieron su detención.

Paralelismo con Jesús

Más adelante, De Vido dijo: "Ante este escenario cruel, duro y penoso", decidió releer "los libros santos" y, citó algunos versículos del Evangelio según San Juan y según San Mateo, en los que se hace alusión a los sucesos en los que Jesús es "entregado y transionado por Judas y Iscariote -el primer arrepentido del cristianismo".

A medida que leía los fragmentos de la biblia, fue comparando apuntando contra distintos protagonistas de la causa, como el perito, Juan Brito, el ex presidente de la AGN, Leandro Despouy. De quienes aseguró que sus testimonios fueron mentirosos y fraudulentos. También se encargó de mencionar al fiscal García.

“Las víctimas de la tragedia del accidente de Once y el asesinado maquinista Andrada necesitan que haya oídos para escuchar la verdad, tal como le dijo Jesús a Pilato. Y además, que nadie se lave las manos, cualquiera sea la decisión que a partir de ello se derive o, mejor dicho, que a partir de la verdad, deba tomarse. Si no fuera así, no habrá justicia. Y, sin justicia, no habrá paz para las víctimas”, continuó.

"Espero fervientemente que se haga justicia", concluyó.