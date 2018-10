"Sos un idiota útil": el fuerte cruce entre Navarro y Moreno

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el periodista Roberto Navarro protagonizaron un duro cruce en una entrevista radial.

El entredicho se generó cuando, de manera inesperada (considerando su filiación kirchnerista), Navarro cuestionó el papel del Indec durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner diciendo que el organismo "mintió".

“Yo sé, porque tengo mucha información del kirchnerismo, que usted es responsable de las mentiras del Indec que pusieron en duda toda la obra del kirchnerismo”, lanzó Navarro.

Lejos de desmentir esas afirmaciones, Moreno centró su respuesta en las consecuencias de admitirlas: “A ver Roberto si entendés, la única manera de que no vayamos presos es que quede claro que el Indec no mintió, como dice la Justicia”.

Acaso no satisfecho con la reacción del ex funcionario, Navarro subió la apuesta y afirmó: “El índice tiene que responder a la realidad, yo no quiero que vaya preso tampoco”.

Ofuscado por la insistencia del entrevistador, Moreno terminó insultando al conductor: “El Indec no miente, ni antes ni ahora, puede dar menos o más la canasta pero es un tema metodológico. Estás prohijando que vayamos todos presos, incluida Cristina (Kirchner). Si sos idiota útil para ellos...".

Navarro reaccionó a las palabras de Moreno, le pidió que rectifique su conducta y le recordó un episodio pasado donde el ex secretario supuestamente había "arrugado".

Pobreza: buscan que el Indec sume aspectos multidimensionales a EPH https://t.co/6GPixoGfmH — Cronistacom (@Cronistacom) August 6, 2018

“No me insulte. Ya arrugó una vez conmigo cuando le dije que no me podía insultar. Tiene que tener cuidado porque a veces del otro lado hay gente que no se deja insultar”, sostuvo el periodista.

“¡Eso es mentira!”, reclamó Moreno. “Ni vos arrugaste conmigo, ni yo arrugué con vos. Si hay idiotas útiles, saco lo de que sos idiota útil, que siguen diciendo desde el progresismo que el Indec mentía, los van a llamar como testigos y vas a tener que decir esta misma estupidez que estás diciendo”, aseveró.

Ya cerrando la conversación, Navarro se lamentó: “Todas las mentiras que se dicen hoy contra el kirchnerismo se pueden decir porque hubo antes una gran mentira. Y ahora cualquier cacatúa sale a decir que subió la deuda, que no bajaron los pobres, un montón de mentiras que se crearon en base a la mentira original del Indec”.

Y cerró: “Si no se hubiera generado esa desconfianza, no se podría decir tanta pavada sobre el kirchnerismo”.