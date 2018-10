Compilado de dictámenes y consultas

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Leyes Nros. 22.250 y 26.494. Régimen diferencial para la Industria de la Construcción. Contribución adicional. Colocación de parquet en edificios a estrenar.

Dictamen N° 6/17 (DIALIR). Fecha: 07/02/2017.

- La Ley N° 26.494 estableció un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria de la construcción -art. 1°, inc. c), Ley N° 22.250-, fijando a su vez una contribución adicional a la del SIPA, a cargo de los empleadores comprendidos en los incs. a) y b), art. 1°, de la citada ley 22250.

- El referido inicso a) incluye al empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vía y obras. También está comprendido aquél que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin e inciso y, el b) comprende al empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras o lugares a que se refiere el inciso a).

- En consecuencia, en tanto se trate de una actividad coadyuvante o complementaria de la "construcción propiamente dicha", como lo es la colocación de parquet en edificios a estrenar, el empleador quedará obligado a1 ingreso de la contribución adicional sólo por los trabajadores que contrate "exclusivamente" para ejecutar trabajos en las obras o lugares a que se refiere el inc. a), art. 1°, de la Ley N° 22.250, careciendo de incidencia al efecto el encuadre convencional o gremial que se haga de esos trabajadores.

- En ese marco, si los parquetistas de que se trata, aparte de trabajar en las obras o lugares mencionado en el inc. a), art. 1°, de la Ley N° 22.250, realizan la misma u otra tarea para la empresa del asunto fuera de aquéllos, no quedarían comprendidos por el régimen; por lo que para su inclusión en función del art. 1o , inc. b) , debiera verificarse no sólo los trabajadores asignados a aquella tarea en los lugares aludidos, sino cuáles desarrollaron exclusivamente la misma en tales lugares.

REGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Extinción de la acción penal. Ley N° 27.260, Libro II, Titulo II. Pago por plan de facilidades previo con anterioridad al vencimiento del plazo de adhesión previsto. Beneficio de extinción de la acción penal.

Dictamen Nº 12/17 (DIALIR). Fecha: 3/8/17.

- Frente a las formalidades dispuestas para la adhesión a los respectivos regímenes de Facilidades de Pago y con relación a los beneficios de condonación de sanciones y extinción de la acción penal, se ha priorizado la finalidad del régimen atendiendo los supuestos en que la cancelación total de la deuda relativa a las obligaciones de que se trate hubieran resultado canceladas por pago (al contado o por cumplimiento de un plan de pagos previo).

- En tales términos, si bien la Ley N° 27.260 y las demás normas concordantes no contemplan de manera expresa el beneficio de la extinción de la acción penal vinculada con las deudas incluidas en planes de facilidades de pago anteriores a la vigencia de la ley, la exigencia de su reformulación en un caso como el planteado como condición para el acceso al beneficio de la extinción de la acción penal, configuraría un supuesto de exceso ritual.

- En el marco de la regularización excepcional de obligaciones del Régimen de Sinceramiento Fiscal -Ley N° 27.260, Libro II, Título II-, cumplidos los restantes requisitos y condiciones exigidos, la cancelación de un plan de facilidades de pago previo, con anterioridad al vencimiento del plazo de adhesión previsto, habilita el acceso al beneficio de extinción de la acción penal en los términos del aludido régimen.

PROCEDIMIENTO FISCAL

Régimen de Sinceramiento Fiscal. Ley N° 27.260. Artículo 63. Beneficio para contribuyentes cumplidores. Presentación de declaraciones juradadas rectificativas. Decaimiento del beneficio.

Dictamen Nº11/2017 (DI ALIR). Fecha 19/5/2017.

- El artículo 63 de la Ley N° 27.260 establece en su primer párrafo que "...los contribuyentes que hayan cumplido sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) periodos fiscales inmediatos anteriores al ejercicio fiscal 2016 y que cumplan con los requisitos del artículo 66, gozarán de la exención del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive".

- Por su parte, el artículo 18 del Decreto Reglamentario N° 895/2016 -B.O. 28/07/2016- abarca dentro del concepto de "contribuyente cumplidor" a que alude el Título III del libro II de la Ley N° 27.260, a "...aquellos que hubieran cumplido con las obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) períodos fiscales anteriores al período fiscal 2016, cuando tales obligaciones hayan sido debidamente canceladas en su totalidad con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley..." -el subrayado es propio del presente informe-.

- El artículo 35 de la Resolución General N° 3919 y sus modificatorias prevé que la a Administración Fiscal controlará, al momento de la adhesión a los beneficios del artículo 63 de la ley en trato, la presentación de la totalidad de las DDJJ determinativas correspondientes a los períodos fiscales 2014 y 2015, y la inexistencia de deudas líquidas y exigibles relativas a dichos períodos.

- De acuerdo a la normativa indicada, en el supuesto que exista una presentación -original o rectificativa- ulterior a la fecha indicada por la norma -22/07/2016- que revele la existencia de una obligación tributaria no cancelada -total o parcialmente- en cabeza de quien tramitó uno de los beneficios que alternativamente reconoce el artículo 63 de la Ley N° 27.260, tal circunstancia traerá aparejado el decaimiento de los mismos.

- Por el contrario, en caso que la presentación o rectificación no diera lugar a un incremento de la obligación oportunamente determinada, no se configuraría la consecuencia antes mencionada, esto es la pérdida del beneficio fiscal consagrado por el artículo 63 del plexo legal, ello toda vez que en este supuesto la rectificativa no impide afirmar que las obligaciones fueron "...debidamente canceladas en su totalidad con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley".

Compensaciones. Saldo a favor de declaración jurada presentada antes del vencimiento general. Procedencia.

Dictamen Nº 1072017. Fecha 4/5/2017.

- La presentación de una declaración jurada exteriorizando un saldo a favor de libre disponibilidad, efectuada una vez cerrado el periodo fiscal respectivo pero antes del vencimiento del plazo fijado para su presentación, habilita al contribuyente a utilizar dicho saldo para la cancelación por compensación de obligaciones fiscales exigibles, sin perjuicio de cumplir con las restantes formalidades y condiciones dispuestas en la normativa aplicable y salvada la facultad del Organismo para verificar la legitimidad de dicho saldo.

- Lo anterior, a su vez, más allá del análisis que en su caso merezca la solicitud de compensación en razón de la vinculación o interdependencia de las obligaciones que pudiera involucrar.

