Ruf: "Los bancos toman menos riesgo al prestarle a mujeres"

Rebecca Ruf lidera los programas de conocimiento para la Global Banking Alliance for Women (GBA). Con más de 15 años de experiencia en finanzas internacionales, llegó a Argentina para participar del W20 y reunirse con bancos locales para animarlos a financiar a más mujeres.

-¿Qué hace el GBA?

-Somos una red global de instituciones financieras, todas enfocadas en prestar mejores servicios financieros a la mujer. Tenemos miembros en todo el mundo: Itaú en Brasil, RBS en el Reino Unido, bancos en Latinoamérica y en África... pero no tenemos ni un miembro en Argentina. Participamos del W20 y hemos trabajado con el BID y con BICE, pero nos seguimos preguntando por qué no hay ningún socio en Argentina.

-¿Hablaron del tema con el Banco Central (BCRA)?

-El BCRA estuvo representado. Me apasiona la cuestión de los datos y ellos reconocieron que no existe información en cuanto a la oferta y la demanda (de productos financieros) por parte de empresarias mujeres. Si no saben cuántas pymes propiedad de mujeres hay, ¿cómo las pueden atender?

-¿Por qué existe esta brecha con respecto las mujeres?

-El tema del emprendimiento y el acceso al financiamiento es muy complicado. Hay desafíos de demanda: por cómo han sido criadas las mujeres, quizá no quieren tomar riesgos. Muchas veces también vemos una falta de confianza en la institución financiera porque nunca las han tratado con respeto. No se trata de crear un producto para una mujer, sino de realmente mejorar el servicio hacia ella y tratarla con respeto. También se trata de darle otro tipo de servicio. Vemos un rol super importante no solamente para el gobierno sino también para el sector privado en cuanto a poder proporcionarle a ellas esa propuesta de valor integral. La mujer no solo necesita financiamiento, sino también educación; información; reconocimiento, porque no se ve representada en las líderes; y también redes, que son super importantes porque con el doble rol de la casa y los niños, no tiene tiempo.

-¿La brecha salarial de género existe en todo el mundo?

-Eso lo vemos tanto en países desarrollados como emergentes. Hay dos temas ahí. Por un lado, es verdad que si comparas los trabajos, son diferentes y por lo tanto el salario de ellos es más alto. Ahora bien, en la socialización, a las mujeres se les dice que no estudien matemática o temas financieros y se las anima a ser, por ejemplo, profesoras, que es muy importante pero no se paga bien. No valorizamos muchas profesiones por cuestiones sociales o culturales. El segundo tema es que sigue habiendo una brecha cuando se mide la paga por el mismo trabajo. Hay estudios que dicen que ellas no piden aumentos salariales. Del otro lado, las compañías no las están reconociendo.

-¿Qué pueden hacer los bancos para incluir a la mujer?

-Nosotros hemos planteado esto como una oportunidad de negocio. Es una cuestión de competitividad. Nuestro mensaje al sector privado y financiero es para que entiendan la oportunidad y cómo podemos acercarnos hacia ellas. No es cuestión de venderles una tarjeta de crédito rosa sino que hay que asegurarse de que la aproximación sea más integral, que básicamente se fije en las necesidades de las mujeres. En general, las instituciones financieras se manejan de manera neutral y tratan a todos por igual. Nosotros hablamos de equidad. Es un concepto que las compañías entienden muy bien porque quieren estar centradas en sus clientes. Para eso tienen que diseñar productos o soluciones basadas en clientes: si hay un 50% de la población en la que no se están fijando, hay una brecha bastante grande.

-¿Cómo es la mujer en su rol de cliente bancario?

-Sea el país, la región o el segmento de cliente que sea, la mora de las mujeres siempre es menor. Ellas tienen un comportamiento de pago mejor pero, para mí, ese número debería ser el mismo. Lo que significa el dato de mora es que los bancos no están tomando suficiente riesgo porque no le están prestando al perfil más riesgoso de mujeres. También vemos en todas las regiones y segmentos que el monto otorgado de crédito es mucho menor para las mujeres.

-¿Las nuevas tecnologías ayudan a incluir a las mujeres?

-Si y no. Vemos que las fintech y las tecnologías pueden ayudar muchísimo a las mujeres. Sobre todo cuando no quieren o no pueden acercarse a un banco o no tienen la confianza como para ir. Pero, también, ellas prefieren una relación con su institución financiera, mientras que los hombres son mucho más transaccionales. En las finanzas digitales, esa relación se va. Por otro lado, las empresas informales propiedad de mujeres en muchas ocasiones no encajan en los requisitos para otorgarles un crédito. Sin embargo, un oficial de cuenta puede entender eso y ayudarlas a recibir el financiamiento; una máquina, no.