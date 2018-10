Tensión empresaria por el efecto de la suba de tasas en la economía real

Sobre llovido, mojado. A las preocupaciones de coyuntura local que se amontonan en los escritorios de los CEO´s más influyentes de la Argentina se sumó ahora el resultado electoral en Brasil y la incertidumbre por la segunda vuelta. Eso modificaría las proyecciones de recuperación de la economía brasileña, que viene golpeada por sus crisis políticas desde hace varios años. Brasil es el principal motor del Mercosur y, sin duda, el más fiel comprador de productos manufacturados argentinos. La industria automotriz, a pesar de la devaluación, por ejemplo, ya acusó recibo del temblor que viene del otro lado de la frontera en el reciente indicador de actividad industrial, que cayó casi 6% según el Indec en agosto.

En estos días habrá más de las malas noticias estadísticas que comenzarán a ser moneda corriente en los próximos meses y que podría complicar aún más el malhumor social. El malestar crece minuto a minuto por el anuncio sobre el nuevo ajuste en el precio del gas y el reconocimiento del impacto de la devaluación en la productoras, reconocimiento que no se extiende -al menos por ahora- a los bolsillos del ciudadano de a pie. Este, sin duda, será un nuevo frente de tormenta con la oposición en la discusión, ya de por sí muy complicada, por el proyecto de ley de Presupuesto 2019. Sobre todo, porque reaviva una "inquietud" que las fuerzas opositoras mantienen en la gatera pero que había quedado adormecida. Ni más in menos que el reclamo del peronismo en todas sus expresiones y también del radicalismo, que integra la alianza Cambiemos, en torno a conocer el detalle de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario y que tiene un capítulo central en cuanto a subsidios para tarifas energéticas y transporte.

Entre los números que generarán más caras largas está la inflación de septiembre, que se conocerá la semana próxima y que estaría, otro mes más, bastante por encima de lo originalmente proyectado. Las consultoras privadas lo estiman cercano al 6% ó 7%. Por eso para lo que vendrá, no ya este año que está jugadísimo sino más bien para el arranque del 2019, año clave y decisivo, será clave una pieza que falta en la cartera de Producción, que conduce Dante Sica. El futuro secretario de Comercio, Miguel Braun acaba de pasar a Economía en el cargo que tenía Guido Sandleris. "Sica se sacó un clavo de encima", rumorean en los pasillos a Diagonal Roca y dicen que el reemplazo será una persona de su confianza y que maneje las cadenas de comercialización, algo que le cuestionaron bastante a Braun por su condición de familiar del jefe de Gabinete Marcos Peña y de sobrino del dueño del supermercado La Anónima, quien en alguna ocasión confesó que le había pedido al economista que no aceptara ese cargo. La salida de Braun fue elegante, "para arriba" como dicen en la jerga, porque ocupa la poltrona de quien es hoy timonel del Banco Central, aunque para algunos no es más que, en la práctica, un jefe de asesores de Dujovne.

En fin, con este río revuelto en el sector privado tienen lo suyo. Con el impacto de la suba de tasas en la economía real, hay mucha tensión en casi todos los sectores. Por ejemplo, en la Unión Industrial el martes pasado hubo una reunión de mesa chica muy intensa y por una combinación de factores. Por un lado, la presión de las pequeñas y medianas industrias por el costo del financiamiento debido a la nueva suba en las tasas de más de 70%, las cadenas de pago a proveedores son un laberinto. Por otro lado, la presión adicional de que el viernes el CEO del poderoso grupo Techint, Paolo Rocca, se presentó a Tribunales por la investigación de "los cuadernos de las coimas" que lleva adelante el juez Claudio Bonadío. El empresario negó haber pagado coimas y que haya estado al tanto de los pagos que no desestimó sí habrían hecho al menos dos de sus ejecutivos por la expropiación de Sidor por parte del gobierno venezolano de Hugo Chávez. En la poderosa siderúrgica dicen que sobre este tema "hablan las fuentes judiciales".

A propósito de IDEA, ya hay cerca de 1000 inscriptos en el 54º Coloquio que esta entidad realizara como habitualmente hace en Mar del Plata y que comenzará el 17 de octubre, con la asistencia de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y concluirá el 19 de octubre con la presencia del presidente Mauricio Macri. Adelantando su declaración judicial evitó que coincidiera con el cronograma que preveía que lo haría el 17 de octubre; es decir en el inicio de este encuentro que, por ejemplo, el año pasado lo tuvo como referente empresario a seguir.

Sin duda, este próximo Coloquio tendrá un contexto sustancialmente diferente a los anteriores, al menos de la gestión de Macri.

Por un lado, la economía que ya ingresó en recesión y que le pega especialmente a las pymes. Una encuesta que estaría concluyendo IDEA indicaría que más del 90% de las pymes considerarían que con reglas macroeconómicas más estables les resultaría más fácil generar nuevos negocios en el mercado interno pero también en el exterior, que es la gran asignatura pendiente de este sector. P

or otro lado, el capítulo judicial inédito en la Argentina para las empresas que son investigadas por connivencia con el poder político por corrupción. IDEA avanza desde hace tiempo en la aplicación de un tribunal de malas prácticas empresarias basada en su Código de Ética que, seguramente se anunciaría durante el próximo encuentro empresarial, uno de los más esperados de los últimos tiempos