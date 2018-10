Cinco acciones muy castigadas que conviene volver a considerar

La desconfianza por el rumbo de la economía en un contexto de dólar fuerte a nivel internacional, que derivó en corridas cambiarias y reiteradas devaluaciones, hizo que los inversores huyeran, sin distinción alguna, de los activos de riesgo como las acciones. Así, se barrieron los precios de papeles con buenos fundamentals como Transportadora de Gas del Sur (TGS), Central Puerto, Distribuidora de Gas Cuyana, Banco Supervielle y San Miguel; acciones que prometen según los expertos.

"Si bien hay acciones atractivas, con la corrección del mercado cayeron fuerte igual que todas. El gran problema es que se analizan un año atrás las cotizaciones y obviamente en dólares eran mucho más altas, además de que la expectativa del país era otra", advirtió el director de MB Inversiones Diego Martínez Burzaco. Por eso explicó: "Las valuaciones de muchas acciones estaban bastante justificadas y ahora cambió radicalmente la mano".

Transportadora de Gas del Sur es una de las recomendación de MB Inversiones y la única elegida por Balanz. Martínez Burzaco sostuvo que está barata en dólares, dado que el ADR pasó de u$s 23 en u$s 13,50. "El 50% de sus ingresos está regulados por el Gobierno, pero sus tarifas están muy actualizadas y se van ajustando cada seis meses, mientras que el otro 50% está muy atado al dólar. Tiene una posición muy atractiva para sacar provecho de Vaca Muerta, está construyendo un gasoducto, una inversión de u$s 250 millones. Además también tiene un programa de recompra de acciones propias y es buena pagadora de dividendos", detalló. En tanto, Emiliano Cabrera, equity trader de Balanz, también señaló que la empresa perdió casi 40% en dólares desde principios del año pese a estar en uno de los sectores con gran crecimiento y confirmada rentabilidad como es Vaca Muerta: "A nivel internacional los precios de exportación se han disparado (etanol, butano y propano), y la empresa por su parte ya tiene firmado acuerdos para la construcción y operación de gasoductos que le permitirá poder atender la creciente demanda. Con un mercado del crudo que sigue con pronósticos firme, los estimados de la compañía esperan un dinámico desarrollo para 2018 y 2019".

Distribuidora de Gas Cuyana fue la elegida por el director de Portfolio Personal Lucas Gardiner. El experto reconoció que, si bien es una acción con menos volumen, por lo que salió del Merval, tiene un buen negocio: "No sé si pondría una gran ficha, pero si tengo que elegir entre las del sector energético, creo que fue demasiado castigada. En general todo el sector energético tiene potencial, es un sector estratégico para el país. Tantos los análisis públicos como privados dicen que si Argentina hace bien las cosas, en 5 años las exportaciones de energía podrían dejar unos u$s 15.000 o u$s 20.00 millones, un tercio de las exportaciones".

Central Puerto es otra de las acciones citadas por Gardiner dentro de las opciones del sector energético, pero es Martínez Burzaco quien se enfoca más en este papel. Desde MB Inversiones resaltan que tiene los precios "saneados" y que se está expandiendo hacia las energías renovables. "Tiene un flujo de ingresos dolarizados y cero deuda, un balance muy saneado, una valuación que es la mitad que lo valía en dólares un año atrás", agregó el experto.

Banco Supervielle es una acción castigada por demás para el director de Portfolio Personal. De hecho su ADR es el que más perdió en lo que va del año, un 75%: "Me parece que se castigó de más al Banco Supervielle por su balance del segundo trimestre, creo que los fundamentos, el negocio del banco, sigue siendo bueno y sano; me parece un error anualizar lo resultados cuando tenés una pérdida puntual".

San Miguel, la exportadora de limones y cítricos es otra opción de Martínez Burzaco, elegida por la apertura de nuevos mercados y por las ventajas que le da un tipo de cambio mucho más competitivo. El especialista detalló que "San Miguel hizo una inversión muy importante en Perú, lo que le permitió abrir mercados en Asia, además volvió al mercado norteamericano; y por otro lado, las condiciones macroeconómicas son mejores para la empresa, por su perfil netamente exportador". No obstante, indicó que "algunos pasivos en dólares pueden restar la rentabilidad por resultado financiero negativo en el corto plazo", aunque claro, si se mantiene alto el tipo de cambio real multilateral, la agroexportadora es una buena alternativa para la cartera.