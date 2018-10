Riesgos y beneficios de apostarle al peso mientras el dólar este entre 'las bandas'

El nuevo acuerdo con el FMI, que prevé un flujo entrante de dólares bastante superior en 2019, y la implementación del nuevo esquema del BCRA han impulsado una apreciación nominal del tipo de cambio. Dentro del mismo escenario, una estabilización del tipo de cambio y un aumento del volumen operado en instrumentos en pesos, dadas las tasas reales vigentes, podría indicar un retorno del carry trade en el corto plazo. Para analistas del mercado, una continuación de la tendencia apreciatoria observada desde comienzos de esta semana, podría llevar al tipo de cambio nominal a testear el límite inferior de la zona de no intervención.

Los analistas de Delphos Investment señalan que se ha observado en las últimas jornadas una caída en las expectativas de depreciación real implícita en el mercado, que han retornado a los niveles pre turbulencia cambiaria. “Esto, en conjunto con el aumento en el volumen operado en LECAPs en el secundario e instrumentos Badlar, en un contexto de elevación generalizada de tasas por endurecimiento de la política monetaria, podría señalar un repunte del dinamismo en el mercado de activos en moneda local”, afirmaron desde la consultora en un informe enviado a sus clientes.

Dentro de su análisis y yendo a la parte inflacionaria, en el reporte de Delphos agregan que en la presentación de su plan monetario, el Banco Central planteó el rango de no intervención en términos de tipo de cambio real entre 120,8 y 156,3. “Dicho rango coincide con el registrado durante el período 2009-2010. Al contrastar la zona de no intervención nominal y la zona de no intervención real, obtenemos la inflación implícita La inflación implícita a diciembre 2018 alcanza 47,2% mientras que la inflación implícita promedio del período octubre 2018-junio 2019 es de 2,5%”.

Mirando hacia adelante, desde Delphos esperan que durante los meses de octubre a diciembre la inflación supera la inflación tácitamente incluida en el programa del Central, acumulando 12,5% en el trimestre. “Si así sucediera, planteamos tres posibilidades. Si el tipo de cambio nominal testeara el límite inferior de la banda de $ 37,2 en diciembre, el tipo de cambio real se apreciaría un 19,5% respecto de fin de septiembre, ubicándose 3% por debajo del mínimo del rango planteado”, señalaron.

Si el tipo de cambio nominal testeara el límite superior de la banda de $48,12 en diciembre, para los analistas de la consultora, el tipo de cambio real se depreciaría un 4,3% contra fin de septiembre, manteniéndose dentro del rango propuesto por el BCRA. Finalmente, si el tipo de cambio se posicionara en el centro de la zona de no intervención, se observaría una apreciación real del 7,6%.

Haciendo un balance similar, Nery Persichini, Gerente de Inversiones de GMA Capital señala que los inversores que tengan confianza en que el tipo de cambio se va a mantener dentro de las bandas o en la zona de no intervención cuentan con una probabilidad asimétrica favorable. “En el peor escenario (dólar yendo a la banda superior, es decir, a $ 48,13), convalidarían una pérdida directa de 2% o de 7,5% anualizada. Contrariamente, los valores promedio ($ 42,66) e inferior ($ 37,19) a fin de año permitirían ganancias directas de 10,6% y 26,8% en dólares, respectivamente”.

Para el Gerente de inversiones de GMA Capital, en un contexto normal y estable, este esquema monetario astringente generaría las condiciones para una apreciación cambiaria real y, por lo tanto, circunstancias favorables para el carry trade.

Por su parte, Alejandro Kowalczuk, Head Porfolio Manager de Argenfunds señala que en el contexto actual, de elevadas tasas y elevada volatilidad de la divisa, es muy difícil proyectar que nivel podría alcanzar el dólar a la baja y si este podría tocar en el corto plazo la banda inferior. “Las elevadas tasas de interés y un dólar que llegó a $41, incentivaron a abrir posiciones de carry trade, pero nadie hace carry trade pensando en los pesos que va a ganar, sino pensando en el momento en que va a dolarizar la posición y cerrar la utilidad en dólares y las elevadas tasas hacen que ante un ajuste a la baja en la cotización se busque justamente cerrar dicha posición y con más razón si este ajuste se da en el muy corto plazo”.

La elevada volatilidad que tiene la divisa por cuestiones de diversa índole (macroeconómico, presupuestario, político, internacional, etc.), combinada con elevadas tasas, incentiva aún más el trading de corto plazo en la moneda, lo cual suma aún más volatilidad a la divisa, que no se ve contenida dado que la intervención del BCRA sólo puede darse tocando las banda inferior o superior y entre ellas hay $10 de diferencia (29% entre máximo y mínimo).

Para dar un panorama de la situación actual, Kowalczuk agrega que aquellos inversores locales o del exterior que ingresaron sus dólares para la licitación de LECAP (que devenga una tasa del 4% mensual), ante la baja del dólar en el cortísimo plazo (de 5,4% tomando la cotización de la licitación y del 8% desde el máximo que tocó), se ven incentivados a cerrar parte de su posición ya sea vendiendo el activo y comprando dólar spot o mediante la compra de futuros

Kowalczuk se muestra escéptico respecto a las chances de que vuelva el famoso carry trade. “En el contexto actual no veo posiciones de carry trade que se abran pensando en cómo estará en dólar a 12 meses vista como sucedía en 2016 y 2017. Veo posiciones de corto plazo y muy atentas a la evolución de las divisas en el plano internacional (el driver hoy: tasas bonos del tesoro de los EEUU) y obviamente local, a la espera de que ingresen “dólares genuinos” (en contraposición a los especulativos de corto plazo) principalmente del sector agroexportador, hacia fin de año provenientes de la cosecha fina y en el primer semestre de la cosecha gruesa y en segunda instancia, pero ya pensando en cierta estabilidad macroeconómica, financiera y de mayor previsibilidad en el tipo de cambio real, ingreso por inversión extrajera directa y reapertura de los mercados de colocación de deuda corporativa”, cierra el Head Portfolio Manager de Argenfunds.