Cómo aprender a competir en la era digital

El ecosistema emprendedor iberoamericano se reúne en Madrid para discutir el futuro de los negocios y cómo prepararse para él. Las conclusiones del primer día, con un foco especial sobre las exigencias de la educación ejecutiva.

Más de 10.000 asistentes, entre ellos más de 650 inversores, 3.500 start-ups y u$s 34.000 millones de capital en gestión convierten en estos días al predio conocido como La Nave, en el sur de Madrid, en el epicentro del ecosistema emprendedor Iberoamerciano.

Oferta y demanda de innovación y capital se encuentran hasta el viernes a un ritmo frenético. Smartphone, laptop o bolso en mano, las caras lo dicen todo: presentar una idea o encontrar un nuevo proyecto que podría ser el próximo Google, Apple, Uber o AirBnB. No hay tiempo que perder.

Uno de los lugares en los cuales las colas son más largas y obligan a aguantar parado bajo un sol de otoño que sin piedad aún logra picar con temeperaturas más cercanas a los 30º C es la carpa del Enlighted. Su nombre es programa: iluminando. La escuela de negocios Instituto de Empresa (IE), junto con Telefónica, generaron aquí una secuencia de más de 10 sesiones y paneles diarias que focalizan en el punto de encuentro que hoy exigen la educación, la comunicación y la tecnología.

Con más de 2000 asistentes esperados sólo para este encuentro, ya el primer día marcó el rumbo con nombres que pesan no solo en la comunidad de negocios española.

“Ninguna otra generación pudo vivir y protagonizar un cambio que haya impactado en las sociedades de esta forma. Esto es cuatro veces la revolución industrial”, marcó José María Álvarez–Pallete, CEO de Telefónica a nivel global, el rumbo de la jornada.

Una metamorfosis que escala

“Esto no es la revolución de una tecnología sino la combinación de muchas: tecnologías de fibra, IP, 4G y, ahora, la 5G. A eso se suma la Inteligencia Artificial de la mano de equipos como los smartphones. Hoy ya genera un impacto espectacular y lo que viene será mucho más espectacular”, se entusiasmo el ejecutivo que lidera el grupo que factura, a nivel mundial factura más de 50.000 millones de euros, Álvarez-Pallete marcó sin embargo un distintivo a la hora de analizar un escenario de tecno optimismo.

“Esto va generar trillones de valor, pero lo más importante es saber qué vamos a hacer con esto y cuál será el impacto que genera la tecnología en la sociedad. Por lo tanto, hay que abrir los debates para ver cómo encausar ese impacto”, resumió.

Como una de las principales zonas de impacto, el CEO identificó el mundo del trabajo. “No se trata de saber cuales van a ser los nuevos empleos del futuro sino saber cómo formar al talento para que pueda responder a las nuevas tareas. Cuales van a ser las capacidades necesarias”, indicó. Álvarez-Pallete advirtió sin embargo que el tiempo no perdona. Le dio a sus oyentes no más de cinco años para entender la complejidad del desafío. “Es un debate que no puede esperar”, sentenció.

La neurociencia la rescate La neurocientífica y experta en educación universitaria, Barbara Oackley, elevó la vara poco después. Reconocida como una de las dos autoridades mundiales en el arte de aprender, Oackley recordó que prepararse para el futuro hoy no pasa por más recursos sino por aprovechar los que ya están disponibles. En diálogo con APERTURA anticipó: “Hasta ahora, no hubo un forma de comunicar estos contenidos de forma simple y masiva. Eso es lo que el mundo digital hoy permite cambiar y de forma mucho más veloz y efectiva”.

En papel protagónico recae sobre las empresas. Según la especialista deben reconocer que la preparación para el mundo de incertidumbre y cambio constante pasa más por volver a la simple regla de entender que de acumular conocimiento. “Me pasó a mí: de ser un lingüista tradicional pasé a ser un ingeniero y eso, casada y con familia”, sentenció la hoy doctora en Sistemas (para la entrevista completa ver aparte).