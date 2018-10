"Cristina conocía el sistema de las coimas aunque no recibiera los bolsos"

El libro El Mecanismo, escrito por el periodista Daniel Santoro, refleja un sistema corrupto, que se inicia con las obras públicas y que, en palabras del autor, "permitió sustraerle recursos al Estado en base a pactos corruptos entre funcionarios y empresarios". Y se encarga de aclarar que, ese dinero, no lo deducían los empresarios de sus ganancias, sino que se pactaban sobreprecios. De esta forma, a lo largo de más de 300 páginas, Santoro se encarga, a partir de datos e información, de demostrar que los argentinos se encuentran frente a una estructura, "y no a un individuo que un día se le ocurrió pedir una coima".

En un mano a mano con 3Días, el autor habla sobre los factores que permitieron que hoy, empresarios de la talla de Pescarmona o Roggio, caminen los pasillos de Tribunales, al tiempo que explica la sofisticación de este sistema, de la mano del ex presidente Néstor Kirchner, y la veracidad de la causa de los cuadernos de la corrupción. "Los hechos son sagrados, después, que cada uno opine sobre lo que quiere", dice al respecto.

En pocas palabras, ¿qué es el mecanismo?

-Es un sistema corrupto que ha existido durante años, que permitió sustraerle recursos al Estado en base a pactos secretos entre funcionarios y empresarios. Ese mecanismo empieza con el sobreprecio en las obras públicas, continúa con la cartelización de las licitaciones, y sigue con el pago de las coimas y el blanqueo del dinero. No es solo un circuito económico, sino que también hay escudo político y judicial, que permitió esos pactos de silencio para mantenerlos encubiertos hasta (que se conoció) la causa de los cuadernos.

Decís que con Kirchner se sofisticó este modus operandi. ¿En qué sentido?

-En la época de Menem, ¿dónde había plata? En las privatizaciones y en las concesiones. El Estado no tenía plata. Entonces, estaba más circunscrito este tema. En cambio, de la mano de los impuestos a la soja, desde 2002 a 2009, el Estado argentino recibió mucho dinero, por eso, esta cantidad de obra pública y de inversión pública. Estamos hablando siempre de estimaciones, porque lo que llega a Comodoro Py es la punta del iceberg. Fijate que la causa de los cuadernos tiene un efecto dominó: pasamos de la obra pública a los subsidios al transporte, a las obras energéticas, a la conexión venezolana y esto va a seguir a otros ministerios de la época kirchnerista.

Y Cristina, ¿puede no haber estado al tanto de todo esto?

-Cristina conocía el mecanismo. El hecho de que ella no haya recibido en persona los bolsos que le llevaban Baratta o Clarens, no significa nada. Tampoco Pablo Escobar tocaba la cocaína. Esta es una estructura jerarquizada donde un presidente no hace estas tareas menores, pero esto tenía una amplitud tan grande, que no lo podía desconocer. Incluso, ahora tenés arrepentido a José López, a Uberti, a Fabián Gutiérrez, casi 20 empresarios´... es una cosa sin precedentes en la Argentina. Es la causa que más pruebas tiene de los seis procesamientos que tiene Cristina en los tribunales federales.

En el libro planteás que para los empresarios era "normal" pagar coimas...

-Frente al juez Bonadio y al fiscal Stonerelli, según las fuentes que consulté, me dicen que algunos empresarios, cuando los indagaban, les decían: "Yo gastaba 20% en ladrillos, 30% en cemento y 10% para las coimas". Ya estaba incorporado, era una cosa natural decir: "Yo no puedo hacer negocios si no es de otra forma que no sea a través de la corrupción".

¿Y de dónde venía esa plata? En el libro te encargás de aclarar que no la ponían de su propio bolsillo

-Está claro que no es que los empresarios reducían sus ganancias, se pactaba un sobreprecio. La declaración de Wagner -por eso Cristina está apuntando contra él- es clara en el sentido de que era el encargado de cartelizar la obra pública, determinar los precios, poner el sobreprecio y garantizar que el que "ganaba" pagara el retorno. Eso es plata de los propios argentinos. Iguacel licitó una misma ruta que no había terminado Báez a la mitad. Entonces, uno entiende por qué esto del sobrecosto argentino.

¿Qué les dirías a los que dicen que la causa de los cuadernos fue inventada para tapar la crisis económica?

-Que lean la causa. ¿Qué tiene que hacer Bonadio? Aparece un periodista serio, como Diego Cabot; aparece el que le entregó los cuadernos Jorge Bacigalupo; aparece Centeno y confirma que son sus cuadernos, ¿qué va a hacer? ¿Cerrar Tribunales y esperar a que el dólar baje? Es un absurdo. Creo que los argentinos tenemos que discutir sobre la calidad de las pruebas. ¿O que? ¿Hubo 20 empresarios de renombre que se arrepintieron, que fueran procesados y que están ahora con un embargo de $ 4000 millones para favorecer a Cambiemos? Es una locura. No cierra. Vayamos a discutir sobre los hechos, que son sagrados, después que cada uno opine sobre lo que quiera.

A qué le atribuís, más allá de la aparición de los cuadernos, que empresarios como Pescarmona o Roggio caminen los pasillos de Comodoro Py?

-Creo que hay tres factores. Primero, la ley del arrepentido, que reclamó la sociedad civil después de la caída de De la Rúa. Duhalde manda el proyecto de ley y los peronistas dejan afuera los delitos contra el Estado, dejan la figura del arrepentido para temas de narcotráfico o terrorismo. Cuando sucede lo de los bolsos de López, en 2016, la sociedad vuelve a reclamar y, a regañadientes, meten una ley, que no es ideal, y eso fue un factor enorme, sobre todo para los empresarios que tienen pavor a ir a la cárcel. Ante Bonadio hay dos empresarios en la causa de los cuadernos que lloraban como una Magdalena. Y eso ha funcionado.

¿Y los otros dos factores?

-La sociedad civil. Hay una presión muy grande, con esa idea general de "que vayan presos", aunque creo que es más importante que devuelvan la plata; meterle la mano en los bolsillos les duele más que estar presos. ¿Cómo lo medimos? A los periodistas de mi perfil, hace tres años nos invitaban a programas de TV y estábamos cinco minutos. Ahora, voy al de Mariana Fabbiani y me quedo una hora. La sociedad civil está interesada. Después, el dúo dinámico Stornelli - Bonadio. Stornelli es un tipo muy serio y Bonadio sabe que está en un momento histórico de su vida y para el país. Son una aplanadora en cuanto a estos temas.

¿Por qué hay que leer tu libro?

-Te ayuda a entender la causa de los cuadernos, el rol de De Vido y de Baratta y cómo fue el mecanismo en cada una de estas obras públicas. Algunas que las conocemos, otras que van a venir con Odebrecht, porque en los próximos meses el fiscal Franco Picardi pidió la copia oficialmente de los arrepentidos de Odebrecht. A aquel que realmente le importen los datos y la información, y para no quedarse en el título, tiene que conocer todo esto, y darse cuenta de que acá estamos frente a una estructura, frente a una organización, y no a un individuo que un día se le ocurrió pedir una coima.

Eskenazi

Una primicia que incluye el libro El Mecanismo (Planeta), del periodista de Clarín Daniel Santoro, tiene que ver con la amenaza que hizo la diputada de Cambiemos Elisa Carrió de denunciar por encubrimiento a las actuales autoridades de YPF si no le dan la trazabilidad de las ganancias que Repsol y el Grupo Eskenazi sacaron de las arcas de YPF, y ver a dónde fue esa plata tras la estatización de la petrolera.

"Porque lo que decidió Cristina Kirchner fue pagar una indemnización a Repsol, que incluso Carrió dice que era exagerada y no pagarle nada al Grupo Eskenazi". Y se anticipa: "Éste es otro de los escándalos que se vienen en este mecanismo".