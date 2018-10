Las diferencias con Colombia, Chile y Perú y el costo de no haber sabido hacer las cosas bien

Si tomamos la evolución del crecimiento del PBI per capita a partir del siglo XXI, observaremos que tuvimos una primera década fenomenal, producto del famoso boom de los precios de las commodities, términos de intercambios espectaculares, un incremento muy grande en el plano internacional, irrupción de las economías asiáticas, etc., donde toda Latinoamérica tomó impulso producto de este viento de cola.

Cuando esta ventaja se terminó en el año 2012 y empezó a revertirse la situación, cosa que se está viendo ahora desde el frente financiero, algunos países continuaron con ese ciclo de crecimiento económico, como Colombia, Chile o Perú. Estas naciones hicieron las cosas bien y hoy, en esta segunda década del siglo XXI, están viendo un crecimiento promedio en su PBI per capita de entre 2% y 3%. En el acumulado, van a crecer entre 20% y 35%, a la par del mundo. Ahora, cuando se pone el foco en la Argentina, el crecimiento acumulado entre el año 2011 y el año 2021 es negativo. Y lo mismo está sucediendo con Brasil. Estamos estancados en un proceso de mediano y largo plazo muy importante, producto de las secuelas de lo que ha pasado con nosotros en estos años. El peso de nuestra historia, sumado a la herencia del kirchnerismo y el cúmulo de desaciertos en las decisiones políticas y de política económica que cometió el gobierno de Cambiemos desde diciembre del año pasado -que se llevan el 90% de las causas de esta crisis- nos dejaron en una situación límite. Los inversores ven que se trata de un problema estructural y de desequilibrios macroeconómicos claros y concretos.

El año que viene hay elecciones presidenciales y no se sabe si seguirá o no el gobierno de Mauricio Macri. Nadie tiene idea de lo que va a pasar a partir del 2020 y aún están pendientes reformas estructurales de largo plazo muy importantes. Todo el mundo nos está mirando, pero pareciera que nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos atravesando. Y ya no parece haber más margen para los errores.