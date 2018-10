Cuáles son las diferencias entrelas tarjetas de bancos y comercios

El abanico de opciones de tarjetas de crédito es muy amplio, ya que no sólo los bancos pueden emitir plásticos sino también los comercios, supermercados, mutuales o empresas en general. De hecho, son 630 las categorías que figuran en el Régimen de transparencia del Banco Central, pero ¿hay grandes diferencias entre las clásicas, las de los bancos, y las que puede emitir un marca?

Antes es necesario aclarar que los comercios también pueden aliarse a las administradoras de tarjetas, por eso es que las tarjetas de shoppings o grandes comercios minoristas pueden tener la marca propia y además ser Visa o Mastercard. Asociarse les permite sumar más negocios adheridos.

De todas formas, independientemente de quién las emita, todas la tarjetas de crédito tienen tasas de interés (que se aplica en el caso de que se financien saldos) y comisiones (renovación, mantenimiento de cuenta, reimpresión del plástico por robo o pérdida). La confusión puede surgir cuando un cliente tiene una tarjeta de un banco y además una de un comercio y se encuentra, por ejemplo con un costo que no acostumbra ver en el resumen del banco, como es el de mantenimiento de cuenta; y en realidad lo que sucede es que los productos bancarios pueden pertenecer a un paquete con beneficios, como algunas comisiones bonificadas.

Lo cierto es que no tienen por qué ser más caras las tarjetas de comercios que las de los bancos. Justamente, en el Régimen de transparencia del BCRA, que "tiene como objetivo brindar información para hacer eficientes las decisiones de contratación de productos financieros" se agrupa todas las tarjetas, y ahí se perciben comisiones que van entre $ 0 y $ 237 por mantenimiento o de $ 0 a $ 8783 por renovación anual, además de un tasas efectiva anual que parte de un mínimo de 31% a un máximo de 159%. Es decir que, un mismo cliente con dos tarjetas, una bancaria y otra de una marca, podría no pagar nada por mantenimiento pero una tasa altísima con la primera, y una comisión mensual fija por mantenimiento pero una tasa más baja de interés con la segunda.

"La norma dice que las tarjetas tienen que cobrar una tasa de interés que no puede exceder en un 25% la tasa que el mismo banco cobra por un préstamo personal. Si el banco cobrara un 10% de tasa por un personal, no puede exceder el 12.5% la tasa de su tarjeta de crédito", dijo una fuente del mercado. En cuanto a las compañías que no toman depósitos, el BCRA publica una tasa que es el promedio de sistema financiero. "Esa tasa es la que sirve de tope para aquellas tarjetas que no tiene un préstamos personal como guía", agregó la fuente. En estos casos, como las compañías no financieras no tienen fondeo por depósitos a la vista o plazos fijos, les resulta más caro el negocio, porque tienen que recurrir a otros instrumentos, como las obligaciones negociables.

Por otro lado, las tarjetas propias de las empresas no ofrecen distinciones como "gold", "black" o "platinum", categorías utilizadas para los clientes más exclusivos, o de mayor poder adquisitivo, tampoco tienen categorías como "internacional". La diferencia es que apuntan más a un público que no está bancarizado, por eso se ofrecen sin tantos requisitos. "Generalmente las empresa que tienen marca propia se dirigen a segmentos que no tienen tanto trato con bancos, a los que los bancos no les venden productos. Por eso es que también los límites son más chicos, porque los sueldos o la capacidad de ahorro son más reducidos", detalló una fuente.