La economía santafesina se destaca en el contexto nacional

La economía santafesina se caracteriza por la diversificación de su actividad productiva, el fuerte perfil emprendedor de sus empresarios, la productividad de sus tierras y su equilibrado reparto, la formación de sus recursos humanos y la gran relevancia del aparato científico-tecnológico, entre otras cosas.

Quizás estos factores le permitan transitar la actual situación de la economía nacional con algunos elementos distintivos, a pesar que las variables de la macroeconomía nos vienen dadas a los gobiernos subnacionales y sobre ellas no tenemos capacidad de decidir. Sin desconocer que Santa Fe no escapa de lo que pasa en el país, hay datos de la economía santafesina que muestran que se destaca:

* Las ventas en supermercados crecen levemente en Santa Fe, mientras están cayendo a nivel nacional (según Indec).

* Las exportaciones santafesinas de MOI crecieron un 71% entre el primer semestre de 2018 e igual período de 2015, mientras a nivel nacional apenas lo hicieron al 7% en ese lapso.

* En junio de 2018, los trabajadores registrados en el sector privado crecieron un 0,67% en Santa Fe respecto a diciembre de 2015, siendo que a nivel nacional cayeron un 0,38%.

* En la actividad de la construcción, Ieric informa que en julio de 2018 los trabajadores registrados fueron un 18% más que en diciembre de 2015 en Santa Fe, mientras que a nivel nacional crecieron menos de la mitad (8,7%).

* La tasa de desempleo en el 2° trimestre de 2018 subió un 10% interanual en el total de aglomerados del país relevados por el Indec (pasó de 8,7% a 9,6%), mientras que se redujo en Santa Fe.

* En 2006, Santa Fe tenía un ingreso per cápita que superaba el promedio nacional en un 13%. En 2016, esa brecha se incrementó al 20%.

Si las variables de la macroeconomía son idénticas para todo el país, ¿qué es lo que explica que la actividad económica en nuestra provincia se comporte distinto? Seguramente los elementos estructurales enumerados al inicio de la nota contribuyeron a ello, como así también las políticas públicas llevadas adelante desde el gobierno provincial. Repasemos:

1. Equilibrio fiscal: la administración de los recursos debe realizarse de forma tal que las políticas públicas tengan sostenibilidad económica y financiera a lo largo del tiempo. El nivel de gasto público debe ser consistente con las posibilidades de generación de recursos. Eso es lo que venimos realizando en Santa Fe en los últimos años, garantizando la sustentabilidad fiscal. Santa Fe es la provincia con menor deuda pública entre aquellas que resultan comparables (entre 4 y 6 veces menos que las provincias de similar grado de desarrollo). Este equilibrio fiscal se alcanza con la presión tributaria más baja entre las provincias similares, (ver Fundación Libertad de Rosario o Cippes de Córdoba).

2. Fuerte incremento de la inversión pública: ésta alcanzó en 2017 el mayor nivel en lo que va del Siglo XXI en relación al PBG. La inversión pública es un factor que contribuye al crecimiento de la actividad económica de la provincia y que, a su vez, permite mejorar la calidad de vida de los santafesinos.

3. Sostenibilidad de los salarios públicos: el salario real de los trabajadores no debe ser la variable de ajuste. Por eso, aplicamos una cláusula de resguardo salarial que permite preservar la capacidad de compra de los salarios y reconocemos el 82% móvil a los jubilados del sistema previsional provincial.

4. Instituciones sólidas: en los 11 años que lleva gobernando el Frente Progresista, Cívico y Social, no se ha modificado la conformación de la Corte Suprema de Justicia provincial y no se cuenta con mayorías en ambas cámaras legislativas. Se discuten y acuerdan políticas públicas que cuentan con el acompañamiento de la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, lo que otorga sostenibilidad en el tiempo a las decisiones que se toman. No se cambian las reglas de juego permanentemente.

5. Un Estado presente: tenemos un Estado provincial presente, que trabaja en mejorar la calidad de la salud y educación pública y la seguridad ciudadana. Que promueve las actividades culturales y científico-tecnológicas, que incentiva la producción y el trabajo decente. Que entiende que la economía funciona mejor cuando se promueve la competitividad del sector privado, pero sin desentenderse del rol que le cabe al sector público.

En este momento de grandes dificultades en la economía nacional, donde en forma continua se escuchan recetas mágicas que nos ofrecen una salida a la crisis, quizás convenga mirar un poco más las experiencias en el interior del país, en general, y en la provincia de Santa Fe, en particular.