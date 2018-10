Juegos Olímpicos de la Juventud: cuánto le costarán a la Ciudad de Buenos Aires

Luego de cinco años de preparación, este sábado comenzará en Buenos Aires la tercera edición de verano de los Juegos Olímpicos de la Juventud con la presencia de más de 4000 deportistas de entre 15 y 18 años compitiendo en 36 disciplinas. La fiesta deportiva, que durará 12 días y marcará un hito para la Argentina, dejará un "legado" cuyo costo para el Estado supera los $ 8500 millones, de acuerdo a los datos a los que accedió El Cronista.

La preparación comenzó en 2013, cuando el Gobierno porteño, por entonces a cargo de Mauricio Macri, ganó la nominación frente a las ciudades de Medellín y Glasgow, en buena medida por haber presentado una propuesta más económica: u$s 104 millones, en concepto de gastos operativos, contra u$s 170 millones de la urbe colombiana y u$s 357 millones de la ciudad escocesa, más otros u$s 126 millones para obras.

En diciembre de 2013 comenzó el plan de obras cuyo mayor símbolo es la Villa Olímpica ubicada en Soldati, la cual requirió inversión millonaria en infraestructura. A la fecha, Buenos Aires destinó $ 3.623,2 millones para la realización de 27 grandes obras de hidráulica, infraestructura, vivienda y arquitectura a fin de edificar el "Barrio Olímpico" en la Comuna 8, hasta donde entonces había terrenos pertenecientes al Parque de la Ciudad, que cerró en 2003.

Las obras, con el dólar de hoy, significaron alrededor de u$s 92 millones. Pero si se toma la cotización de la divisa norteamericana al día de inicio de cada uno de los 27 proyectos, ese costo casi que se triplica y asciende a u$s 246.356.491.

Inversión multimillonaria

Además del gasto en infraestructura, la Ciudad debió crear un organismo bajo la órbita del extinto Ministerio de Modernización, primero, y de la Vicejefatura de Gobierno, después, desde la que contrató personal dedicado a la preparación del evento deportivo, encargó las contrataciones de bienes y servicios y proveyó apoyo al Comité Organizador de los Juegos (Bayogoc). La Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos (UPEJOL), con presupuesto propio desde el año pasado, insumió $ 3525,5 millones desde su creación.

La UPEJOL se encargó de las contrataciones de todos los bienes y servicios mediante licitaciones públicas, contrataciones directas y "convenios marco". Varias de esas compras se resolvieron en forma directa debido a que el Comité Olímpico Internacional (COI) obliga a contratar a sus sponsors. Por tal motivo, Coca Cola (a través de su embotelladora FEMSA) se llevó sin puja la provisión de bebidas por más de $ 35 millones, o la firma tecnológica Atos se quedó con el sistema de gestión de juegos, difusión de información y resultados y soporte de tecnología por $ 61.231.227.

Hasta allí, los gastos ascienden a $ 7148 millones, pero en 2019 los gastos seguirán: dado que el Gobierno definió reconvertir la Villa Olímpica, la Ciudad destinará $ 1441,4 millones para la readecuación de viviendas y su posterior entrega a los beneficiarios, buena parte de ellos docentes, policías, vecinos de Villa Soldati o de la Comuna 8, la zona más postergada de la capital federal.

El Parque Olímpico, en tanto, quedará en manos de distintas federaciones deportivas, que deberán mantenerlo en buenas condiciones.

Macri y Rodríguez Larreta, durante un encuentro con los atletas.

¿Juegos caros o baratos?

El costo de los Juegos Olímpicos, medidos en pesos, es de $ 8.590.167.546. Eso es más que la inversión total en el Paseo del Bajo ($ 6370,7 millones) o el gasto total destinado este año a la promoción y asistencia social ($ 6523 millones).

Medido en dólares, Buenos Aires proyectó en 2013 que los Juegos Olímpicos costarían u$s 230 millones, siendo u$s 104 millones para gastos operativos, considerando "una inflación estimada anual del 5,7% desde ahora y hasta 2018 con un tipo de cambio de u$s 1 = $ 4,50", y u$s 126,4 millones para "inversiones en infraestructura".

Cinco años después, con una inflación y un tipo de cambio que distan de esas proyecciones, los costos de los Juegos para la Ciudad serán de aproximadamente u$s 150,1 millones en términos operativos, si se consideran los fondos destinados a la UPEJOL por 2017 y 2018, tomando el tipo de cambio anual promedio.

Adicionalmente, el distrito dedicó u$s 246,3 millones para las obras de infraestructura, y pondrá u$s 35,9 millones más para la refuncionalización de las viviendas en 2019 (tipo de cambio a $ 40,10). La suma total es u$s 432.474.398.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 costarán más de $ 8500 millones a las arcas de la Ciudad. Medido en dólares, el costo de una actividad que empezó a prepararse en 2013 alcanza los u$s 432 millones.

Qué pasó en otras ediciones

Pero estos Juegos de la Juventud serán los terceros de la historia. La primera edición de la competencia juvenil, en su versión de verano, tuvo lugar en Singapur en 2010, mientras que la segunda ocurrió en Nanjing, China, en 2014.

La primera cita costó u$s 289 millones, sin mayores gastos en infraestructura, mientras que la competición en el gigante asiático rozó los u$s 315 millones. Con estos números, la tercera edición de los Juegos de la Juventud en Buenos Aires será la más cara de su corta historia.

Como contrapartida de estos costos, la Ciudad recibirá u$s 14.600.000 del Comité Olímpico Internacional, destinados a la alimentación y transporte de los atletas, unos $ 17 millones en ingresos por esponsoreo y el resultado de las ventas de los departamentos olímpicos, por el que esperan recaudarse $ 2600 millones.

El Cronista procuró algún comentario de los funcionarios porteños sobre el costo de la actividad, pero evitaron hacer declaraciones.