Carrió se enojó con Garavano y quiere pedirle juicio político

A pesar de ser una de las principales aliadas de Cambiemos, Elisa Carrió amenaza con presentar un nuevo pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano. "Lilita" renueva así una vieja disputa con el funcionario luego de que este haya manifestado que "no es bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención".

Garavano respondió así al ser consultado sobre el pedido de desafuero y detención de Cristina Kirchner. Esta opinión bastó para que Carrió publicara en Twitter que el funcionario "es pasible de juicio político".

"Lilita" incluso llevó más allá su interpretación. "Puede estar emparentado también con la impunidad de (Carlos) Menem en la Cámara de Casación", alertó. A pesar de que Garavano respondió sobre Cristina Kirchner, Carrió amenaza con enviar el pedido de juicio político al Congreso si el ex presidente es absuelto en las próximas horas en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia (1995). Así lo reconoció el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, a El Cronista.

Desde la Coalición Cívica, arguyen que el motivo del pedido de juicio político es debido a que Garavano no estaría respetando "la división de poderes". Es decir, que el Poder Ejecutivo estaría interfiriendo con el Poder Judicial.

Desde el Ministerio aseguraron que no responderán la amenaza de Carrió. "Estamos enfocados en la gestión. Hoy inauguramos con Macri un espacio de primera infancia en Misiones, con plata recuperada de la corrupción", comentaron. Pero eso no significa que no haya heridas abiertas. De hecho, cada vez que recibe un ataque de "Lilita" desde la Casa Rosada le piden a Garavano que no salga a responderle. En el Gobierno priman la relación con Carrió, a pesar del costo que paga su ministro.

Para mantener la calma, Garavano recibe el respaldo de los principales asesores del presidente Mauricio Macri. El ministro cuenta con el apoyo personal de Fabián Rodríguez Simón, José Torello y Pablo Clucellas, quienes son los principales estrategas judiciales del jefe de Estado. Pero, a la vez, "Pepín" y Torello son quienes mantienen una relación muy cercana con Carrió.

Pero lo cierto es que desde el Ministerio de Justicia suelen quejarse de los ataques de Carrió, más aún cuando interfiere en su gestión. Según fuentes oficiales, Garavano lamenta no poder avanzar en el trabajo con la Corte Suprema cada vez que la diputada ataca personalmente al ahora ex titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

Por su parte, "Lilita" no le perdona a Garavano la intervención en la unidad AMIA, donde fue apartado el radical Mario Cimadevilla. Lo que más le molestó es la interferencia de esa área donde trabaja una de sus principales asesoras, Mariana Stilman. Tiempo atrás, Carrió y Cimadevilla acusaron a Garavano inmiscuirse en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA. Según estos, el ministro habría operado para cambiar la querella del Estado hacia la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Más allá del encono con Garavano, Carrió también mantiene un leve cortocircuito con el ministro de Producción, Dante Sica, a quien presiona para que anuncie medidas a favor de las pymes.