Trump redobla ataques contra NYT por vincularlo a millonaria evasión familiar impositiva

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a atacar hoy al The New York Times pero esta vez es por relatar su participación en un millonario fraude fiscal de su familia.

Entre otras cosas, Trump dijo que el 97% de las noticias que publica el NYT sobre él "son negativas".

El diario difundió ayer una investigación según la cual Donald Trump construyó gran parte de su fortuna mediante prácticas fiscales dudosas y fraudulentas. Junto a sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares de sus progenitores, apuntó NYT y explicó que tasaron por debajo de su valor real los activos del negocio inmobiliario de su padre para evitar el pago de grandes cantidades de impuestos cuando lo heredaron.



"El Fallido New York Times hizo algo que nunca antes había visto. Utilizaron el concepto de 'valor temporal del dinero' para hacer un artículo muy viejo, aburrido y contado a menudo sobre mí", tuiteó el jefe de Estado norteamericano.



En total, el periódico calcula que Fred y Mary Trump, los padres del mandatario, transfirieron a sus hijos una fortuna superior a u$s 1000 millones pero por la que apenas pagaron al fisco u$s 52,3 millones.

Luego de contrastar declaraciones de impuestos y otros documentos, el periódico neoyorquino descubrió también que a lo largo del tiempo, Donald Trump recibió de su padre el equivalente a más de u$s 413 millones, lo que contradice sus repetidas afirmaciones de que es un multimillonario hecho a sí mismo.



A diferencia de otros presidentes, Trump se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos.