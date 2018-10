"Las mujeres sabemos cumplir con nuestras metas"

En e

En exclusiva para El Cronista Comercial, la atleta mexicana Enriqueta "Queta" Basilio, compartitió cómo logró escribir sus propias líneas en las páginas del olimpismo y ser parte de la historia del evento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. Ya retirada, Basilio nació en Baja California el 15 de julio de 1948 y fue la primera mujer en llevar la antorcha olímpica y encender el pebetero. Ocurrió en la inauguración de los juegos de México 1968.

- ¿De qué manera analiza el rol de la mujer en el deporte?

La mujer se ha ganado sus espacios en el deporte y en todas las áreas. Ha mostrado que puede desempeñar cualquier rol igual o mejor que un hombre, y aun así sigue sufriendo discriminación. Es nuestro deber seguir en la lucha por los derechos y la igualdad de género en todos los ámbitos porque, como seres humanos, tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto: criamos, educamos, trabajamos, y aportamos mucho a la sociedad.

Buenos Aires 2018 será la primera edición que tiene la misma cantidad de atletas participantes mujeres y varones. La equidad de género como principio que atraviesa a todo el diseño de actividades culturales y educativas.

- ¿Considera que hay suficiente apoyo en el mundo deportivo?

Todavía hay inclinaciones hacia el género masculino y favoritismos en algunos deportes, pero sí se ha incrementado mucho el apoyo a las mujeres hoy en día porque han demostrado su capacidad y, al menos en México, son las que han entregado más preseas olímpicas. Nos merecemos el reconocimiento y el apoyo en los montos deportivos y sociales.

- Imagino que por ser mujer y alcanzar -con tan solo 20 años- un lugar tan prestigioso en las Olimpíadas, habrá sufrido críticas. ¿Cómo manejó esa situación?

Hubo muchas polémicas a partir de esa elección, pero yo me dediqué a entrenar y me concentré para cumplir con lo que se me había encomendado, estaba en juego la historia Olímpica, estaba en juego la imagen de las mujeres y sobre todo era el momento perfecto para demostrar al mundo de lo que estamos hechas. Fueron los Juegos que cambiarían para siempre el rumbo del deporte para la mujer en el mundo y el verdadero significado de compartir responsabilidades. Demostré que las mujeres sabemos cumplir con nuestras metas, sabemos representar con orgullo y dignidad a nuestros países y el mundo entero, y no sólo estamos hechas para dar vida, criar hijos y permanecer en la cocina como algunos llegaron a decir.

- ¿Qué consejos les daría a las jóvenes competidoras olímpicas?

Mi consejo es que nunca se den por vencida ante la negativa de quienes estén al frente. Para conseguir y llegar alto, se debe luchar con disciplina, con respeto, con constancia y con hechos, los sueños se pueden volver realidad cuando se persiguen y cuando uno los trabaja para que dejen ser eso, solo sueño, nunca deben bajar las manos. l K.L.