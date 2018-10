Deporte, educación y liderazgo, de la mano

Jóve

nes convencidos de que a través del deporte se puede mejorar el mundo. Esa búsqueda, que para muchos sonará a utopía, fue la que emprendió el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud (BAYOGOC), en conjunto con la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), entidad que reúne a las Direcciones de Deportes de instituciones terciarias y universidades públicas y privadas del país. Mediante un programa llamado Jóvenes Líderes (Young Leaders Buenos Aires 2018), estudiantes de entre 15 y 25 años presentaron proyectos relacionados con la promoción de hábitos saludables, la difusión de nuevas disciplinas deportivas o la búsqueda de la equidad de género, siempre girando en torno al deporte y con el fin de lograr un impacto positivo en sus comunidades.

Uno de los objetivos de Jóvenes Líderes es crear una red de jóvenes con la capacidad de visibilizar distintas problemáticas de su generación y comunidad, que puedan liderar procesos de transformación a través del deporte y, a su vez, compartir iniciativas inspiradoras que contribuyan a la construcción de nuevas y mejores realidades.

Entre las decenas de proyectos recibidos, BAYOGOC y FeDUA seleccionaron 19 jóvenes para brindarles soporte y capacitaciones, ayudarlos a potenciar sus propuestas, sumarlos a la red de Jóvenes Líderes a nivel internacional y promover los valores del Olimpismo.

Los proyectos seleccionados abordan diversos ejes como inclusión social, diversidad cultural, equidad de género, arte y sustentabilidad. Sebastián López, estudiante de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) propuso crear un banco de material deportivo que reutilice lo que desechan las federaciones deportivas o clubes y pueda ser aprovechado por espacios con menos recursos económicos; otro de los proyectos ganadores fue Puente Deportivo, una plataforma periodística para difundir el deporte adaptado en Santa Fe, creada por Candela Vildoza. Por su parte, Luci Martiarena, de 16 años y representante de la Asociación Civil La Nuestra, de la Villa 31, presentó un proyecto para unir a la comunidad a través del fútbol para mujeres.

>La doble carrera, un reto para los atletasEn el Parque Olímpico –frente a la cancha de hockey–, estará la Casa del Deporte Universitario (CDU), un espacio destinado a todos los jóvenes del país y pensado especialmente para los atletas argentinos que, en algún momento de sus vidas, se enfrentan al dilema de estudiar una carrera o seguir practicando deporte de alto rendimiento. La CDU es la oferta de la FeDUA, que busca dar a conocer el Proyecto Doble Carrera, promovido por la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU), la Unesco y el Comité Olímpico Internacional (COI). A través de este proyecto, la FeDUA –que colabora con el Comité Olímpico Argentino, la Secretaría de Deportes y la de Políticas Universitarias– propone vincular a deportistas de selecciones nacionales en edad pre universitaria y universitaria (17-24 años) con instituciones de nivel superior del país, para que sigan la doble carrera académica y deportiva, sin tener que optar por una u otra. La FeDUA, en conjunto con las distintas federaciones deportivas, se compromete a acompañar a los deportistas en la elección de una carrera de acuerdo con sus intereses y posibilidades, colabora con las gestiones administrativas y hace un seguimiento de la trayectoria del deportista. A su vez, a los jóvenes estudiantes deportistas se les abre la posibilidad de competir en los eventos internacionales de la FISU, institución reconocida por el COI, que organiza mundiales universitarios y Universiadas. "Las Universiadas son el segundo evento deportivo del mundo, detrás de los Juegos Olímpicos (JJOO)", explica Emiliano Ojea, presidente de la FeDUA. Y agrega: "Se estima que el 80% de los medallistas olímpicos pasaron por una". Se trata de una instancia intermedia de alto rendimiento entre los JJOO de la Juventud y los JJOO.

Esta información se podrá ampliar en la CDU, donde habrá un museo deportivo con todo lo referido a la FISU, sus competencias internacionales y la historia del deporte universitario en la Argentina y el mundo. Además, las pantallas interactivas ubicadas en el stand permitirán conocer la oferta académica de todo el país. De esta forma, los interesados podrán filtrar por ciudad y acceder a la información de las carreras disponibles cerca suyo. La propuesta del stand se completa con una nutrida agenda de charlas, talleres y clínicas a cargo de estudiantes, deportistas, rectores y profesionales que compartirán sus conocimientos para difundir la importancia de continuar con la doble carrera que posibilitará potenciar y fortalecer el desarrollo integral de cada persona.

La doble carrera, en primera persona

En 2014, Rodrigo Gerhardt integró el seleccionado de básquet 3x3 que ganó la medalla de bronce en los JJOO de la Juventud Nanjing 2014. Hoy, juega en el EB Llíria de España, pero, hasta mediados de año, fue parte de Bahía Basket. Sumado a ello, eligió cursar la Licenciatura en Marketing a distancia. "Estudiar favorece el desarrollo mental y abre muchísimas puertas, como persona y como profesional. El deporte no dura para toda la vida y es necesario algo más que haber sido un buen atleta", dice el ala pivote, que también integró la selección nacional universitaria que compitió en las Universiadas de Taipei 2017 y que, este año, ganó la medalla de plata en los Juegos Universitarios Panamericanos de San Pablo. Otro ejemplo es Betsabé Páez, finalista de salto en alto en los JJOO de la Juventud Singapur 2010. Es profesora de Educación Física y cursa Trabajo Social. Nada de eso le impidió seguir cosechando títulos: fue Campeona Sudamericana Sub 18 y Sub 23, Cam-peona Argentina en seis oportunidades y medalla de bronce en los Juegos Universitarios Panamericanos de San Pablo. "Se han perdido miles de talentos en la transición entre a secundaria y la universidad, debido a que el deporte no te asegura un futuro, es muy impredecible. No hay algo más sano y enriquecedor que poder estudiar y hacer deporte a la vez: son dos herramientas muy nutritivas para nuestra formación como personas", reflexiona.