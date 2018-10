Ingeniero White crececon más infraestructura

El 26 de septiembre de 1885 se inauguró el Muelle de Hierro y esta fecha es tomada como la génesis de la localidad portuaria de Ingeniero White. En el marco del 133° aniversario de su fundación se llevaron a cabo diversas actividades que potencian el concepto de ciudad puerto.

En el museo Ferrowhite, se presentó un proyecto que será sin dudas un hito en la historia de la comunidad portuaria: la esperada y ansiada intervención de la avenida Santiago Dasso, una emblemática obra que jerarquizará la arteria que constituye el principal ingreso a la localidad portuaria. La obra será financiada en partes iguales por el Consorcio de Gestión Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y el Municipio de Bahía Blanca y se espera dar a conocer la licitación en lo que resta del año. La empresa Dow Chemical ha puesto al servicio de esta impronta a un grupo de ingenieros de primer nivel y el equipo del Arquitecto José María Zingoni ha llevado adelante el proyecto presentado.

La intervención en Dasso apunta a conjugar en una propuesta integral la identidad de la localidad y sus vecinos, el pasado, el presente, la industria, la residencia, lo social y lo ambiental.

El proyecto abarca desde la Ruta Nacional Nro. 3 y la calle Santa María, una extensión de unos 1.400 metros lineales. La propuesta busca respetar la vía principal, pero a la vez consolidar el tejido urbano. Un aspecto central para lograr esto fue prescindir de las vías colectoras y reemplazarlas por otro tipo de espacios públicos, de circulación y de estar. Se incorporará un puente peatonal, nuevos sectores de estacionamiento, bicisendas, iluminación adecuada, mobiliario externo de vanguardia, fuerte presencia de espacios verdes y soterramiento de cableado aéreo.

Mirá también Intercambio de datos y digitalización en agenda Con la simplificación de procesos para exportar, se apunta a ahorrar el 1% del PBI en 2019.

Tanto el presidente del CGPBB, Miguel Donadio como el intendente municipal, Héctor Gay hicieron hincapié en lo fundamental que será esta obra para los vecinos y personas que ingresan a zona portuaria y la importancia de trabajar mancomunadamente para el bien común de la localidad. Para Donadio "Esto se da en el marco de un trabajo que se denomina conceptualmente urbanismo participativo, es decir, no hay imposición de obras, sino que hay obras que se definen con la demanda de los vecinos, que eligen cuáles son las primeras necesidades, qué es lo que prefieren y luego se completa con el asesoramiento. Dasso será una intervención muy importante desde lo urbano, le dará calidad al ingreso del puerto más importante de la Argentina. Entonces me parece necesario que la autoridad portuaria, como hacen en todos los puertos del mundo, se sienta a trabajar con el municipio, para tratar de llevar el progreso. No puede haber un puerto económicamente sustentable y una población o un sector deprimido, esto no es posible". En el marco de ampliación del convenio de colaboración y asistencia recíproca que firmo el CGPBB con Municipalidad de Bahía Blanca, Donadio ratificó "esto no es una política de gobierno, sino una política de estado, un proceso de trabajo en conjunto con el municipio que llevará más de 10 años".

Convenio

A partir de este convenio también se llevarán adelante otras acciones urbanísticas con construcciones de gran impacto social

Para finalizar las actividades se llevó a cabo un emotivo, justo y cálido reconocimiento a José Egidio Conte, primer presidente del ente portuario y leyenda viva del ámbito bahiense.

Ante la presencia de personal del CGPBB, autoridades Prefectura Naval Argentina, representantes de entidades y empresas portuarias, familiares y amigos, se descubrió la placa donde se impone el nombre de "José Egidio Conte" a la Posta para Inflamables Nº 3 de Puerto Galván.

"José Egidio Conte resulta ser una suerte de prócer portuario que creyó desde siempre en la importancia de la autonomía del puerto de Bahía Blanca. A la luz de los hechos, resultó un visionario. Su legado como líder del proceso tiene un gran presente y un promisorio futuro", resaltó Miguel Donadío.