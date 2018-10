Copa Libertadores: River pasó a Independiente y se garantizó u$s 5 millones

River Plate se clasíficó a las semifinales de la Copa Libertadores al imponerse a Independiente en el marco de los 90 minutos del encuentro por 3-1. Los tantos del vencedor fueron convertidos por Ignacio Scocco, los colombianos Juan Fernando Quintero y Santos Borré con una gran definición. Mientras que para los dirigidos por Ariel Holan había marcado el empate transitorio Silvio Romero, tras rebote de Franco Armani.

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo se enfrentará ahora con el ganador de la llave que definían anoche Gremio de Porto Alegre y Atlético Tucumán.

De esta forma, al acceder a la nueva instancia, el "Millonario" se garantizó un premio extra de u$s 1,35 millón, es decir casi $ 55 millones al cambio de ayer. El "Rojo" deberá conformarse entonces con los u$s 950.000 ($ 38,5 millones) conseguido por haber avanzado hasta los cuartos de final, lo que en la actualidad no es poco teniendo en cuenta la situación del país, más lo que lleva acumulados desde el principio de la Copa.

Es que a las cifras mencionadas hay que agregarles lo que vienen ganando desde la Fase de grupos, es decir u$s 600 mil por partido de local (fueron 3); los u$s 750 mil por los Octavos de final, y los u$s 950 mil por los Cuartos. Entonces, sumando el dinero recibido hasta aquí, cualquiera de los clubes que accedan a las semifinales habrán ingresado u$s 3,5 millones, más el u$s 1,35 millón por jugar la instancia siguiente.

Los premios por llegar a la final son los que más diferencia tienen en relación a lo que otorgaba la Conmebol en la edición del año pasado. En esta ocasión el campeón embolsará u$s 6 millones contra los u$s 3 millones que se llevó el Gremio en 2017 tras imponerse a Lanús. Mientras que el subcampeón recibirá u$s 3 millones, el doble también que en el anterior campeonato regional. Por lo que la entidad que se corone terminará llevando a sus arcas casi u$s 11 millones, casi $ 450 millones.

En total la Conmebol Libertadores 2018 repartirá u$s 4,9 millones más que la edición 2017, cuando se repartieron un total de u$s 98.950.000 entre todos los clubes participantes. De esta forma, en esta Copa Libertadores que se encuentra ya prácticamente llegando a su final, se terminará entregando la suma de u$s 103.850.000.

En relación a la definición de la competencia, los trascendentales partidos de semifinales se jugarán el 25 de octubre los de ida y el 30 del mismo mes los correspondientes a la vuelta. En tanto que los encuentros definitorios están pautados para jugarse la jornada del 11 y del 28 de noviembre.