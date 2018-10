Iguacel: "Los precios de los combustibles están históricamente bajos"

Si al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, le tocó ser la cara de las malas noticias en los primeros dos años y medio de gestión de Cambiemos (quita de subsidios que derivaron en aumentos de tarifas de electricidad y gas, liberación de los precios de las naftas, entre otras), su reemplazante, Javier Iguacel, es el rostro de la continuidad de los incrementos, pero limitados en la búsqueda de calmar a la clase media para que el presidente Mauricio Macri llegue bien perfilado a las elecciones 2019.

En una entrevista con El Cronista, el actual secretario de Gobierno de Energía (cargo con el que quedó después de ser degradado el ministerio) y ex director de Vialidad Nacional refirió que no cree en un acuerdo de precios para contener los aumentos en las naftas, pero que revisará los márgenes de rentabilidad en cada parte de la cadena.

- En los últimos días dijo que las tarifas de gas iban a subir un 30% a 35%, pero todavía no hubo anuncio oficial y faltan conocer algunos detalles. ¿Hubo acuerdo con las empresas?

- El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) tiene que emitir las resoluciones para las distribuidoras, es el responsable. Las ofertas estaban hechas, pero requería de una adecuación normativa. Es una cuestión de días. El consumidor argentino paga menos que todo el mundo excepto en Estados Unidos, Canadá, Rusia y Australia, que son grandes productores. Hice la cuenta de que el 70% de los hogares va a pagar en 2019 unos $ 1000 por mes en promedio. Todos ellos pagan $ 1700 en cable, $ 1000 en celular, y ni siquiera estoy hablando de salir a comer. Eso mismo, en Uruguay, Chile o Brasil sale 4 o 5 veces más caro. Y aunque se diga que se regalaba el gas era mentira, porque el Plan Gas, que había implementado el ex ministro de Economía Axel Kicillof, costaba al Estado unos u$s 3000 millones por año (N. de la R.: en 2017, último año de ese subsidio, costó casi u$s 1600 millones, que la Nación todavía lo adeuda).

- Los precios internacionales del petróleo están en alza (u$s 85 por barril) y es una variable que ustedes no pueden manejar. ¿Piensa en recrear algún tipo de acuerdo de precios para evitar un cronograma de aumentos de las naftas como en septiembre y que eso recaliente la inflación?

- Para eso el Congreso debería dictar una ley nueva.

- Pero Aranguren firmó en mayo un acuerdo de estabilidad de los precios sin que fuera necesario eso.

- Se generó una contingencia muy grande de miles de millones de dólares, porque todo lo que las empresas no incrementaban como traslado del precio del petróleo quedaba en una cuenta a favor de ellas. Sería como esconder la tierra abajo de la alfombra; en algún momento se iba a tener que pagar. Pero hoy en la Argentina, medido en términos reales, los precios de los combustibles están históricamente bajos. La Reforma Tributaria modificó el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y bajó el peso de los impuestos en los precios finales. Sin eso, las naftas estarían un 10% más caras. El margen de refinación y el de comercialización hoy está más parecido al promedio del mundo que hace unos meses. Estamos trabajando con los refinadores para mantener eso y que no sean más altos sus márgenes, que haya competitividad. ¿Por qué el consumidor argentino tiene que pagar una diferencia sobre el precio del crudo superior al de los países desarrollados? Y para que no seamos rehenes de dos combustibles, como las naftas y gasoil, impulsamos la competencia para que tengamos resultados en pocos años. El Gas Natural Comprimido (GNC) sale la mitad que la nafta; un equipo se termina de pagar en un año y se gasta la mitad en combustibles a lo largo de la vida útil del vehículo. La cadena de abastecimiento en estaciones de servicios es buena. El Gas Natural Licuado (GNL) para el transporte pesado cuesta la mitad que el gasoil premium. Etanol y biodiesel son ahora competitivos porque los precios internacionales de los granos son bajos. Estamos armando los marcos regulatorios para todo eso. Entendemos que a todos les cueste pagar ahora los combustibles, pero están más bajos que su promedio histórico.

- ¿Cuáles son los valores reales del gas en Argentina y el umbral de rentabilidad?

- En los Estados Unidos el gas se vende en torno a los u$s 3 el millón de BTU (/MMBTU) y con esos precios las empresas no piensan hacer desarrollos puros de gas porque no dan los costos, sino que sacarán lo que esté asociado al petróleo y seguirán inundando de gas el mercado mundial. Acá en la Argentina todavía se está haciendo el deriskeo (conocer los riesgos y analizar la roca reservorio), con lo que para incentivar las inversiones el precio debe estar en torno a u$s 4 /MMBTU. Pero tenemos un gas realmente competitivo: los precios de la energía en la Argentina están a un tercio que el resto del mundo. La ventaja del gas respecto a los líquidos es que se paga un export parity barato. Para llegar a que China nos compre nuestro producto a u$s 10 /MMBTU, necesitamos que de Argentina salga a u$s 3,50, por los costos de transporte y regasificación (unos u$s 6 ó 7 /MMBTU).

- Habló de los costos del gas. ¿Y qué sucede con los de la electricidad?

- Estamos en u$s 66 el megavatio-hora (/MWh) y apuntamos a que ese sea el promedio para 2019. Este año fue de u$s 74,8 /MWh y veníamos de un promedio heredado de u$s 90 /MWh.