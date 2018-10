El Gobierno cree que más recesiva que las tasas es la incertidumbre

El horizonte es una apreciación del peso; estiman que Hacienda no saldrá rápido a vender fondos del FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sonó ayer sorprendentemente pesimista para un Gobierno que acaba de estrenar régimen monetario y mega rescate financiero internacional, que debería concluir con la inestabilidad y la crisis cambiaria. "Yo le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro pero luego saldremos adelante", afirmó Dujovne en una entrevista. Sin embargo, la afirmación revela la convicción del Gobierno de que, lejos de haber concluido la recesión, el proceso está sólo en los inicios.

"Este plan busca reducir al máximo la incertidumbre sobre el futuro, sobre nuestra capacidad de pago, que fue la razón de la corrida cambiaria, de los aumentos de precios y de la pérdida de financiamiento", aseguran en el Gobierno. "Lo que dijo Dujovne es cierto. Y es porque la recesión recién está empezando ahora", afirman en el Banco Central.

En línea con esos pronósticos, el propio presidente Mauricio Macri reconoció que se avecina un empeoramiento de los indicadores de pobreza, que en el primer trimestre ya alcanzaron al 27,3% de la población.

Pero más allá de las prevenciones de costos políticos, en el Central miran a la inflación, al tipo de cambio, y también en la actividad. Razonan que el freno fue consecuencia de que ya hace meses se había terminado el financiamiento al sector privado. "Nos dicen que este programa monetario es recesivo, pero no tiene nada que ver la política monetaria con esta recesión. La caída de actividad sí tiene que ver con la volatilidad. A nosotros vienen los empresarios y nos dicen: ´Si tenemos otra corrida, tengo que cerrar´; sobre eso es que está planteado el programa", aseguran.

A los técnicos oficiales les preocupan dos lecturas del programa acordado con el FMI. Por un lado, que no se llegue a apreciar la verdadera capacidad de fuego que tiene el Banco Central, y que no se tenga confianza en la posibilidad de estabilizar el tipo de cambio. Explican, de movida, que durante julio, cuando el Tesoro realizó las subastas diarias de u$s 100 millones, se logró estabilizar el precio del dólar. Para entonces, esa intervención tenía que confrontar con una demanda del orden de los u$s150 millones diarios de los importadores, y otro tanto de particulares, para atesoramiento.

El cañón

"Por el contrario, hoy tenemos u$s 150 millones para abastecer una demanda de importadores que cayó a u$s 50 millones y a un promedio de u$s 25 millones de las últimas semanas. Antes había una oferta para la mitad de la demanda y hoy estamos en condiciones de ofrecer por el doble", destacan.

En rigor, mientras ajustan el calibre del cañón de las licitaciones de las Lelic, con tasas arriba de 70%, festejan que desde la semana pasada, esa demanda para atesoramiento cayó a unos u$s 5 millones. La caída del precio del dólar ayer hasta $ 39,05, un 8% en dos ruedas, es una muestra, razonan. Al mismo tiempo, ven más cerca el riesgo de una fuerte apreciación del peso. "Seguro tiene que venir una apreciación del tipo de cambio, estamos ya muy competitivos", diagnostican.

Tanto es así que, contrariamente a lo supuesto, en el Gobierno consideran que no será necesario, por el momento, que Hacienda tenga que salir al mercado a vender los dólares que, a partir de fines de mes, ingresarán cuando sea aprobado el nuevo stand-by del FMI. "Solamente si nos vamos mucho de la banda de intervención o si esto no funciona, tendríamos un apuro...", ironizan.

Sobre los niveles de tasas de interés es que les preocupa que sea percibido como un freno má a la actividad. En ese sentido, en el Banco Central aseguran que el programa de expansión cero de la base monetaria busca dar una señal clara, y estricta, hasta mediados del año que viene, con una alta tasa de interés busca estabilizar la situación. Reconocen la posibilidad de que el crecimiento de la actividad obligue en el verano a revisar tanto las tasas como las cotizaciones del dólar.

Dujovne mismo, en otra entrevista periodística, explicó que, si bien es cierto que "tasas de interés altas son un obstáculo para el crédito para las empresas, la incertidumbre en la que estábamos inmersos amenazaba la continuidad de muchos empleos. Decidimos un camino drástico", dijo.