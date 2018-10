Termómetro laboral: el 63% de los porteños teme perder el empleo

Mientras la crisis económica y la corrida cambiaria que el BCRA intenta dejar atrás sigue impactando de lleno en el humor social de los argentinos, una encuesta reciente en Capital Federal marca que al menos el 63% de los porteños teme hoy perder su empleo.

El estudio, de la consultora Raúl Aragón & Asociados, indica que mientras un 35% de los porteños dice estar "totalmente preocupado" por la posibilidad de perder su trabajo, un 8,6 está "muy preocupado", y un 17,4% "bastante preocupado" por el tema. Un 8,2%, en tanto, afirma sentirse "un poco preocupado" y un 26,7% "nada preocupado". El 2,1% no sabe o no contesta.

Además, un 57% se manifestó en desacuerdo con la decisión de haber bajado al rango de secretaría al Ministerio de Trabajo, y sólo un 22,9% estuvo de acuerdo.

Macri, el preferido de los porteños

El estudio tiene otro dato que llama la atención en medio de la delicada situación económica y en momentos en que el propio Gobierno empieza a admitir haber perdido la confianza de buena parte de la clase media, un sector clave que permitió su llegada al poder en 2015 y le renovó su apoyo en 2017: pese a todo, el 38,9% de los porteños votaría según este sondeo a Mauricio Macri, cabeza de las preferencias electorales seguido muy de cerca por María Eugenia Vidal (38,4%) y en una tercera posición, algo más alejada, por Cristina Kirchner, con el 20,5%.

CFK se ubica, de todos modos, entre las figuras que más rechazo generan entre los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Un 68,7% afirma que no la votaría, mientras que un el 55,2% de los encuestados dice que no lo haría por el actual presidente y un 54,9 tampoco por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

El sondeo, que fue realizado entre el 24 y el 28 de septiembre sobre una muestra de 603 casos, también se pregunta por la suerte electoral de tres de los dirigentes que la semana pasada presentaron el "peronismo alternativo", un espacio anti K que pretende disputar el poder en 2019. En ese lote de presidenciables, fueron medidos Sergio Massa, que cosecha un 69,4% de rechazo en el voto porteño, mientras que apenas un 15,1% dice que sí le daría su voto. También Urtubey, al que le va peor: un 72,3% asegura que no lo votaría y sólo un 7,5 le daría su voto para presidente. El senador Miguel Pichetto tampoco tiene demasiada suerte según la encuesta de Aragón: sólo lo elegiría un 11,3%, pero no lo haría un 75,6% de los votantes de CABA.

Maldito FMI

Otro dato que surge de la encuesta es que un 37,8% de los encuestados cree que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "nos va a hundir en una deuda que no vamos a poder pagar", y un 21,9% considera que "le va hacer mal al país" . Sólo un 23,4% considera que "le va a hacer bien al país".

Por otra parte, un 28,4% cree que la responsabilidad por la situación económica actual es del Gobierno, contra un 20,5%que se la atribuye al kirchnerismo. Para el 46,2% de los encuestados, la culpa es de "ambos por igual".

Además, un 46,3% opina que la clase política no tiene capacidad para dar solución a los problemas del país, mientras que un 42,8% cree que sí. Un 10,9& no sabe o no contesta.

Por último, cuando se les consultó a los encuestados en cuánto tiempo creen que Argentina logrará salir de esta crisis, un 43% contestó que en "un par de años", un 32,4% "en muchos años", un 8,9% "rápido" y un 10,7 % "nunca". El restante 4,8% no sabe o no contesta.