Dudas y escepticismo: la gente cree que se mantendrá la crisis y no bajará la inflación Según una encuesta de IDEIA Big Data, la mayoría de los consultados no confía en que el acuerdo con el FMI genere algún efecto positivo en la economía local y opina que el BCRA no debería tomar más medidas para evitar la devaluación del peso.