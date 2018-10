Crédito a empresas: se hundió la demanda y se edurecen los requisitos

Septiembre cerró con una nueva caída del crédito a las empresas. En los bancos privados dicen que se derrumbó la demanda de financiamiento y a la vez que se incrementaron los requerimientos de las entidades para prestarle a las compañías.

Según los datos parciales que el Banco Central ofrece para el mes pasado, la línea de adelantos transitorios creció en septiembre apenas 1,40% en términos nominales, muy por debajo de la inflación esperada para ese mes, de entre 5,5% y 7%. Mientras que la línea de documentos presentó en el noveno mes del año una caída de 1,4% medida en forma nominal.

El mes anterior, el stock de documentos en pesos, que alcanza los $ 273.860 millones en el promedio de los primeros 18 días hábiles de septiembre reflejados en la web de la autoridad monetaria, ya había bajado unos $ 3.793 millones, que contrastan fuerte con el incremento de más de $ 9.400 millones que había visto doce meses atrás. Así, el financiamiento bancario a empresas acumula tres meses de caída. El incremento desmedido de las tasas de referencia de la economía y la progresiva suba de encajes que realizó el BCRA para contener la disparada del tipo de cambio, explica buena parte de este cambio de tendencia.

Sin embargo, en las entidades consultadas por El Cronista hablaron de otro factor que virtualmente paraliza a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas. "Ya no es una cuestión de tasas. Si bien para las empresas cada vez es más caro endeudarse, lo que no mueve el escenario es la falta de confianza. En estos meses de incertidumbre y volatilidad que no cede, en las empresas todavía hay dudas sobre si el esquema que planteó el BCRA funciona. No vemos una recuperación ni en el corto ni en el mediano plazo", explicaron fuentes de una entidad de origen extranjero.

Por SOFÍA BUSTAMANTE Mirá también Diccionario financiero para moverse y sobrevivir en la era Sandleris El flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anunció su estrategia para combatir la inflación. El plan consiste en atacar la base monetaria con Leliq y más encajes, además de guiar al dólar entre bandas de flotación. El Cronista se ocupó de descifrarlo

La misma situación se replica en otras entidades. A la vez, producto del encarecimiento de los préstamos, en los bancos consultados advirtieron un significativo aumento de los atrasos en el cumplimiento de estos préstamos al sector productivo. "No sólo vemos una caída en nuestro stock de préstamos a las empresas, sino que también nuestros análisis crediticios se han vuelto mucho más restrictivos en las últimas semanas", comentaron en otro banco.

En otra institución financiera coincidieron: "Las compañías necesitan sostener su día a día. Mas allá de cualquier proyecto de inversión puntual, ya sea en medianas o grandes empresas, ha sido postergado por la coyuntura, todavía vemos que se sostiene la demanda, pese a la suba de tasas", afirmaron. "Pero los bancos comenzamos a aplicar una política más restrictiva en el otorgamiento de los créditos. Las tasas, que el mes pasado cerraron en 65% de piso con las Leliq, repercuten en los niveles de mora, donde ya se empiezan a notar señales de deterioro", explicó el gerente de préstamos corporativos de otro banco. El descuento de cheques y el giro en descubierto son dos herramientas que están utilizando las PyME para fondearse.

Así se da una doble dinámica: las empresas no quieren tomar deuda a tasas exorbitantes y a la vez, las entidades son cada vez más reticentes a prestar.

Un nuevo cambio de autoridades en el BCRA la semana pasada y la posterior presentación de un nuevo programa de política monetaria le da a las entidades certeza de una sóla cosa: las épocas de expansión del crédito quedaron muy atrás. "Esta situación no es sostenible y todavía falta que lleguemos a los dos últimos meses del año. A fines de noviembre y en diciembre, crecen las necesidades de financiamiento de las empresas por el pago de aguinaldos y los giros de utilidades", se quejó un ejecutivo de otro banco.